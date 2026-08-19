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Noboa declara 3 días de duelo nacional en Ecuador por muerte de director de Inteligencia

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Guayaquil (Ecuador), 19 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles tres días de duelo nacional tras la muerte del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

Por medio de un decreto ejecutivo firmado desde China, donde el mandatario se encuentra en una visita oficial, Noboa señala que los días de duelo serán el jueves, viernes y sábado; y que las bandera del país deberá permanecer izada a media asta en todos los edificios públicos.

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El director de Inteligencia y su esposa perdieron la vida este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA). EFE

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