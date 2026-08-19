El ministro de Exteriores de China visita Corea del Sur por primera vez en casi cinco años

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El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha llegado este miércoles a Corea del Sur para una visita oficial al país que tiene lugar por primera vez en casi cinco años y antes de dirigirse a Indonesia en el marco de una gira que durará hasta este sábado, según han informado las autoridades del gigante asiático.

"Por invitación del ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, y del ministro de Exteriores de Indonesia, Sugiono, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro de Exteriores, Wang Yi, visitará la República de Corea e Indonesia del 19 al 22 de agosto", ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

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De acuerdo con el Gobierno surcoreano, Wang Yi y su homólogo abordarán temas de interés mutuo, el estado de las relaciones bilaterales, la situación en la península de Corea y otros asuntos regionales e internacionales de relevancia.

La gira del canciller chino busca destacar el impulso diplomático de Pekín en la región del sureste asiático y la península de Corea en un contexto de crecientes desafíos geopolíticos en la región.

Posteriormente, durante su paso por Indonesia, está previsto que el jefe de la diplomacia china presida la primera reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico Integral entre ambos países y, junto al ministro de Defensa chino, Dong Jun, participe en la segunda reunión del Diálogo Ministerial Conjunto de Exteriores y Defensa China-Indonesia.

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