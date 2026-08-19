AMP. El Rayo solicita aplazar el partido ante el Alavés y asegura que sigue a la espera de respuesta de LaLiga

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El Rayo Vallecano ha solicitado formalmente a LaLiga el aplazamiento del partido de este jueves de la segunda jornada de LaLiga EA Sports frente al Deportivo Alavés y ha asegurado que todavía no ha recibido respuesta del organismo, por lo que se prepara para jugarlo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

Así lo ha comunicado esta madrugada el club franjirrojo en un comunicado tras recibir la negativa de la Comunidad de Madrid a levantar las medidas cautelares de suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, pese a haber puesto a disposición del Ejecutivo autonómico "toda la documentación solicitada" y haber trabajado para poder celebrar el encuentro en Vallecas.

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Fuentes del Gobierno regional han confirmado a Europa Press su rechazo a levantar cautelares y han señalado que los técnicos de la Comunidad continúan trabajando en un informe para recoger el estado del recinto deportivo tras la auditoría que alertaba de "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones, motivo por el cual se ordenó iniciar el procedimiento para la extinción de la concesión.

Tras conocer la decisión del Ejecutivo autonómico, el Rayo explica que presentó una petición formal ante LaLiga para lograr aplazar el encuentro, al considerar que jugarlo fuera de Vallecas supone "un grave perjuicio" tanto para la entidad como para sus aficionados.

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De este modo, en caso de que finalmente tenga que disputar el partido este jueves, el Rayo activará el acuerdo alcanzado con el CD Leganés para trasladarlo al Butarque.

Los abonados rayistas podrán recoger de manera gratuita una entrada de "similar categoría" a la de su abono, previa acreditación del mismo, en las taquillas del Estadio de Vallecas. El club ha fijado para ello un horario de 11 a 22 horas este miércoles y de 10 a 20.45 horas el jueves.

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"Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación", ha señalado el Rayo, que ha avanzado que en los próximos días hará pública la documentación que, según sostiene, acredita "de manera rotunda" su postura.

La entidad también ha anunciado que informará a lo largo de la mañana del procedimiento para que los aficionados que no sean abonados puedan adquirir entradas para el encuentro en caso de que finalmente se dispute en Butarque.

EL ALAVÉS, A LA ESPERA DE LAS ENTRADAS

Mientras tanto, el Deportivo Alavés ha comunicado que continúa sin disponer de información sobre las entradas destinadas a sus seguidores para el partido de este jueves.

"El Deportivo Alavés continúa a la espera de recibir por parte del Rayo Vallecano la información relacionada con las entradas destinadas a la afición albiazul", ha indicado el conjunto en un comunicado.

El club vasco ha asegurado que continúa "insistiendo y realizando todas las gestiones posibles" para que sus aficionados puedan asistir al encuentro y apoyar al equipo y ha anunciado que les informará en cuanto disponga de novedades.

La situación se produce a poco más de un día de la hora prevista para el partido, pendiente además de que LaLiga resuelva la solicitud de aplazamiento presentada por el Rayo.

LAS PEÑAS LLAMAN A "DEJAR BUTARQUE VACÍO"

Por su parte, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV han llamado a los seguidores franjirrojos a no acudir a Butarque si finalmente se disputa allí el encuentro.

"Rayista, no acudas a Butarque", encabeza el cartel difundido por los colectivos en la red social 'X', que concluye con un llamamiento a "dejar Butarque vacío" y carga especialmente contra la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa.

Las peñas justifican su protesta, entre otros motivos, por lo que consideran el "abandono" del equipo y de las instalaciones y por una situación de deterioro del estadio que atribuyen a la gestión actual, unas acusaciones dirigidas expresamente por los colectivos contra Presa.

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También denuncian una supuesta "connivencia de las instituciones" durante estos años y reclaman hacer "la máxima fuerza conjunta posible" para conseguir la devolución de la parte correspondiente del abono por aquellos encuentros que no se disputen en el Estadio de Vallecas. Los colectivos critican además lo que califican como "dejadez institucional", "apagón informativo" y "total abandono" de los abonados.