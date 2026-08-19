El incendio de Pinofranqueado afecta a unas 2.200 hectáreas y registra reactivaciones por pavesas en el oeste

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El incendio de Pinofranqueado (Cáceres) afecta ya a unas 2.200 hectáreas, principalmente de pinar, si bien se trata de una cifra estimativa y cambiante.

Así, en su extinción trabajan este miércoles 244 efectivos y 24 medios aéreos, un dispositivo en el que participan la Junta de Extremadura, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aporta dos batallones, la Diputación de Cáceres, el Servicio de Prevención y Extinción de Castilla y León (Infocyl), Guardia Civil y Cruz Roja Extremadura.

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En concreto, durante el día de hoy trabajarán en la zona 27 unidades de bomberos forestales (15 terrestres y 12 helitransportadas), 24 medios aéreos (16 helicópteros y ocho aviones anfibios), seis unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural y siete técnicos de extinción.

En total, 244 efectivos, según los datos aportados por la Junta de Extremadura, que ha decidido mantener la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) ante un fuego que ha obligado evacuar a unas 700 personas de diez alquerías de Las Hurdes.

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Así se ha determinado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a la que ha asistido a las 15,00 horas de este miércoles la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

La dirección del Plan Infocaex, que recae sobre el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, también ha acordado mantener el nivel dos de peligrosidad del Plan Infoex, informa en nota de prensa el Ejecutivo autonómico.

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La dirección del Infocaex ha autorizado igualmente, como ya hizo tras la reunión del Cecopi de esta mañana, la organización de convoyes dirigidos por la Guardia Civil para que vecinos evacuados puedan regresar temporalmente a sus fincas para dar de comer al ganado.

Como parte del dispositivo para garantizar la atención sanitaria a los evacuados, el SES dispone de una unidad medicalizada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) -instalado en la sede de la cooperativa Apihurdes (Pinofranqueado)- que se moviliza para prestar atención sanitaria si es necesaria.

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Además, mantiene operativa su red más próxima de centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC) para facilitar a los evacuados la medicación que precisan y de la que algunos no pueden disponer al haberla dejado en sus domicilios.

La declaración de los niveles 2 tanto de Infoex como de Infocaex (en una escala de cero a tres) responde a la necesidad de tomar medidas para proteger a bienes y personas y de ampliar el dispositivo de extinción con medios no asignados inicialmente a la comunidad autónoma.

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EVACUADOS

El incendio forestal de Pinofranqueado comenzó a las 14,35 horas de este martes, a las 14,50 se declaró el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) y a las 16,30 el nivel 2.

El avance del fuego motivó la evacuación preventiva de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal. También de los 34 usuarios y 11 trabajadoras del centro benéfico Cottolengo del Padre Alegre, que fueron derivados al Centro Sociosanitario de Plasencia. Además, cuatro personas vulnerables pasaron la noche en la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Plasencia.

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De entre los evacuados, 230 personas acudieron a la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco, donde hay otras 57 camillas adicionales ya preparadas, por si fuera necesario usarlas.

De igual modo, el dispositivo de emergencia tiene preparada una hipotética evacuación de Nuñomoral, que en este momento no está contemplado realizar, pero sí dispuesta por si la evolución del incendio lo aconsejara, ha explicado en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi la presidenta de la Junta, María Guardiola.

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REACTIVACIONES EN LA PARTE OESTE

Así, la jefa del Ejecutivo extremeño ha dado a conocer también que en la parte oeste del incendio, que "parecía estaba controlado", en esta mañana "ha habido reactivaciones por pavesas y se están formando pirocúmulos que al final hacen que los incendios tengan su propia meteorología y que son más difíciles de controlar por los profesionales".

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En cuanto a la parte norte que es la parte del Gasco, ha indicado que "avanza favorablemente". "Parece que se puede ser un poco más optimista por ahí, y ahora esta tarde van a trabajar los efectivos especialmente en esa parte oeste que se ha reactivado y que nos preocupa", ha declarado Guardiola.

Asimismo, sobre el número de efectivos, ha recordado que hay 244 profesionales trabajando en el incendio, 24 medios aéreos; y ha agradecido "a todos el esfuerzo, el trabajo, este compromiso" frente al fuego.

"Quiero dar las gracias al Miteco, quiero dar las gracias a la UME, Quiero darles las gracias a las dos diputaciones por estar aquí, a todos los profesionales, a la Guardia Civil, a los profesionales del Infoex, a los agentes del medio natural y a todas las personas que están a pie de obra para proteger especialmente la vida de las personas y también el maravilloso medio natural", ha aseverado.

En cuanto a las medidas adoptadas, se mantienen en 10 las alquerías que han sido evacuadas, ha explicado María Guardiola, quien ha dicho que espera que "el trabajo de esta tarde pueda hacer que la evolución del incendio sea favorable" y que "poquito a poco" se pueda "pasar página" de este incendio "tan terrible".

ORIGEN DEL INCENDIO

En cuanto al origen del incendio, preguntada por los medios, la presidenta extremeña ha apelado a la prudencia, aunque ha recordado que, tal y como ya había informado la Junta, "todo apunta a que ha sido un incendio provocado".

"Yo creo que lo más conveniente es que seamos prudentes con esto. El vicepresidente ya lo ha dicho, todo apunta a que ha sido un incendio provocado, pero ahora que no tengamos las certezas, pues yo creo que tenemos que ser prudentes y dejar trabajar a la policía, que se sigan las líneas de investigación que correspondan", ha dicho.

En todo caso, Guardiola ha pedido a todos los ciudadanos que obedezcan las recomendaciones e indicaciones que se vayan dando, y que estén atentos a la información sobre el incendio que se vaya difundiendo por canales oficiales.

"Hemos tenido problemas con gente que estaba en sus casas y no quería salir del Cerezal. Ha tenido que ir guardia civil con equipos de psicólogos y trabajadores sociales, algunas han accedido pero sigue habiendo gente poniendo en riesgo su vida", ha explicado.

"Pedimos por favor que las recomendaciones, que lo único que estamos intentando es protegerles a ellos y proteger sus bienes, que hay profesionales que están trabajando mucho y bien y que tienen que por favor obedecer a estas recomendaciones", ha insistido.

Finalmente, preguntada sobre si en su visita esta mañana a Caminomorisco a evacuados por el incendio podría haberse producido algún momento de cierto nerviosismo, María Guardiola ha señalado que no han dejado de ser "los momentos normales, cuando alguien atraviesa una situación tan dramática, de ver que su vida está en riesgo, que su casa está en peligro, que sus bienes, que su trabajo, que su negocio (pueden estar en riesgo)".

"Ningún problema, la gente necesita que estemos... Necesitamos nosotros escucharles de primera mano, tocarles, abrazarles y estamos ahí para eso, para ayudar", ha remarcado.