El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

Guardar

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Fuentes del departamento que lidera Sira Rego han explicado a Europa Press que el plan, en el que trabaja el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, desde el pasado domingo en la ciudad, incluye el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

PUBLICIDAD

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

"En este momento se trabaja en esta vía de manera urgente para un número concreto de menores, este momento cifrado en 500 aproximadamente, si bien puede variar durante el proceso", han precisado las fuentes consultadas.