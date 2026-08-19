El fabricante chino de robots Unitree debuta en Shanghái con subidas del 460 %

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Shanghái (China), 19 ago (EFE).- Unitree Robotics, el fabricante de robots humanoides más conocido de China, debutó hoy en Shanghái multiplicando más de cinco veces y media (+460,34 %) su valor tras una salida a bolsa en la que recaudó el equivalente a unos 904 millones de dólares.

Los títulos de la compañía comenzaron la jornada con una subida del 629 %, en 1.100 yuanes (163,12 dólares, 140,94 euros), y la finalizaron en 845 yuanes (125,31 dólares, 108,07 euros), frente al precio unitario de 150,8 yuanes (22,36 dólares, 19,32 euros) fijado para la venta de 40,4 millones de participaciones en el mercado STAR, conocido como el 'Nasdaq chino' por su enfoque en tecnológicas.

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La cifra inicial se tradujo en una recaudación total de 6.099 millones de yuanes (904 millones de dólares, 781 millones de euros) para la que se ha convertido en la primera salida a bolsa de una compañía de este sector en la China continental, aunque no en el país, ya que UBTech Robotics debutó en el parqué de la región semiautónoma de Hong Kong en 2023.

Además, situaba el valor de Unitree en el equivalente a 9.040 millones de dólares; tomando como referencia el precio máximo que marcó hoy, el de la apertura, esta medición llegó a tocar unos 66.000 millones de dólares.

Unitree contó con importantes patrocinadores: según indicó recientemente en comunicados a la Bolsa de Shanghái, destacados nombres del sector digital chino como Tencent o DeepSeek han sido participantes clave en la colocación de títulos, y Alibaba también forma parte de su accionariado.

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La tecnológica indicó que destinará casi la mitad de lo recaudado a la investigación y desarrollo (I+D) de modelos inteligentes para robots, con partidas también para cuerpos robóticos, nuevos productos o la construcción de un centro inteligente de fabricación.

La empresa ha ganado notoriedad dentro y fuera de China por las demostraciones públicas de sus robots humanoides, presentes en actos como la popular gala del Año Nuevo lunar de la televisión estatal CCTV, donde se hicieron virales por sus bailes, acrobacias y demostraciones de artes marciales.

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Y esta misma semana, Unitree presentó un nuevo modelo al que llamó 'Superman', capaz de saltar a una altura de dos metros y de correr a 12,66 metros por segundo, lo cual "sobrepasa todos los récords humanos" a pesar de que solo ha estado en desarrollo "algo más de tres meses" y de que, por tanto, "todavía tiene mucho margen de mejora".

De hecho, el gran interés que ha suscitado esta operación se refleja en que la demanda en la fase de reservas de acciones fue más de 8.000 veces superior a los títulos disponibles.

No obstante, algunos analistas ponen en duda que esta tecnología esté preparada todavía para ser aplicada en tareas diarias, y la propia compañía advirtió de que su comercialización a gran escala podría "tardar más de lo esperado", ya que las manos robóticas aún no son lo suficientemente precisas ni resistentes.

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Fundada en 2016 y con sede en la ciudad oriental de Hangzhou, Unitree desarrolla robots cuadrúpedos y humanoides -es el mayor vendedor mundial de estos últimos, que ya suponen más de la mitad de sus ingresos-, además de componentes como manos robóticas, brazos colaborativos y sensores.

Según la prensa oficial, el 90 % de su cadena de suministros es de producción local, y todos sus componentes clave son de desarrollo propio, lo que supondría un reflejo de la "fortaleza" de este incipiente sector a nivel nacional, considerado estratégico por las autoridades dentro de su apuesta por las tecnologías avanzadas y las aplicaciones industriales de la inteligencia artificial (IA).

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La salida a bolsa culmina un proceso iniciado en marzo, cuando la empresa presentó su solicitud para cotizar en el mencionado STAR shanghainés, logrando la aprobación tan solo 73 días más tarde, un récord para ese mercado.

Además, hizo que la fortuna de su fundador, Wang Xingxing, llegara a situarse cerca de los 16.000 millones de dólares con tan solo 36 años.

Pekín, 19 ago (EFE).- En la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín, inaugurada este miércoles, las máquinas ya no se conforman con posar para las cámaras: mueven paquetes, embolsan productos, doblan ropa y recogen basura mientras sus fabricantes buscan que pasen de atracciones de feria a trabajadores y bienes de consumo.

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Los robots humanoides protagonizan la cita, aunque su vertiente circense conserva intacta su capacidad de convocatoria: un pequeño robot vestido con la camiseta de la selección argentina y el número 10 de Lionel Messi marcó un penalti por la escuadra ante los vítores de numerosos asistentes.

En otro punto del recinto, una multitud rodeaba el estand de la compañía Unitree para grabar a varias máquinas mientras bailaban tanto melodías tradicionales chinas como música de Michael Jackson.

Mientras sus robots bailaban para el público, Unitree debutaba en la Bolsa de Shanghái con una subida del 460 %, tras recaudar el equivalente a 904 millones de dólares en la primera oferta de acciones de una empresa del sector en la China continental.

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El entusiasmo inversor contrastó con una advertencia de la propia compañía: la comercialización a gran escala podría demorarse porque las manos robóticas todavía no son suficientemente precisas ni resistentes.

Más allá del espectáculo, entre los más de 3.000 productos presentados por más de 300 empresas, según datos de los organizadores, abundan los robots que clasifican paquetes, trabajan en supermercados o realizan tareas domésticas.

En un estand que imitaba un supermercado, un robot introducía productos en una bolsa de plástico, aunque encontraba dificultades para cerrarla. Otros trasladaban paquetes, doblaban ropa desperdigada por una habitación o ejercían incluso de policías de tráfico.

En otro espacio, una máquina recogía con lentitud, pero sin detenerse, objetos esparcidos por un salón y los depositaba ordenadamente en una caja.

La empresa Hikrobot reproducía en su estand un restaurante de comida rápida con mesas cubiertas de bandejas, vasos y envases usados. Sus robots retiraban los residuos y los llevaban hasta una papelera con cierta soltura, aunque no siempre acertaban al agarrarlos o depositarlos en el lugar adecuado.

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Wu Jiachun, representante de la empresa, explicó a EFE que el mayor desafío para los robots consiste en "manipular objetos blandos" y distinguir la basura de pertenencias valiosas como un teléfono móvil.

En respuesta a qué avances han registrado sus productos en el último año, Wu aseguró: "Antes el robot dudaba y era poco eficiente. Ahora sigue siendo algo más lento que una persona, pero trabaja de manera relativamente fluida".

La empresa aspira a rebajar su precio desde los más de 200.000 yuanes actuales hasta unos 100.000 (14.820 dólares), una cifra equivalente, según Wu, al salario anual de un trabajador local del sector servicios. La ventaja, apuntó, es que el robot puede "trabajar las 24 horas del día".

No en vano, una de las imágenes más repetidas este año no es la de robots completos, sino la de manos aisladas.

Numerosos estands muestran dedos, pulgares, ganchos y pinzas que agarran objetos, presionan botones o manipulan piezas de diferentes formas y texturas, con el ánimo de conseguir que los humanoides que actúen sobre su entorno con la precisión necesaria para trabajar.

Xu Xiaolan, presidenta del Instituto Chino de Electrónica, afirmó este miércoles en el evento que los productos de inteligencia corporeizada atraviesan un momento "decisivo" para pasar de las pruebas a pequeña escala a una "implantación masiva".

"Los robots no solo desfilan, bailan o actúan", indicó Xu, quien explicó que esas exhibiciones sirven para mostrar capacidades que después deben trasladarse al turismo, el transporte, los servicios domésticos, el comercio o la logística.

En una entrevista publicada por China Electronics News, Xu señaló que las empresas chinas han presentado ya más de 300 modelos de humanoides, más de la mitad del total mundial, y que las manos robóticas chinas han logrado ya una precisión de 0,1 milímetros.

La robótica y la inteligencia artificial constituyen sectores estratégicos para Pekín, que incluyó en 2024 los humanoides entre las llamadas "industrias del futuro", todavía inmaduras pero con un elevado potencial de crecimiento.

El viceministro chino de Industria Xin Guobin afirmó durante la inauguración que el Gobierno orientará el desarrollo del sector hacia los "usos prácticos" y se centrará en componentes esenciales y en la "inteligencia corporeizada".

Xin anunció pruebas en agricultura, sanidad, cuidado de mayores y emergencias para mejorar los productos mediante su utilización en "escenarios reales" y abogó por compatibilizar el aumento de la eficiencia con la "protección del empleo".