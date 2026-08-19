El Ejército iraní advierte a países del golfo que no ayuden a EEUU en el conflicto

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Teherán, 19 ago (EFE).- El Ejército iraní advirtió este miércoles a los países del golfo Pérsico que no apoyen a Estados Unidos en la guerra, un aviso que se produce tras el aumento de las tensiones con Emiratos Árabes por el supuesto lanzamiento de misiles iraníes contra el país árabe.

“Advertimos: cualquier ayuda o facilitación prestada al ejército agresor de EE.UU. se considerará como participación con las fuerzas militares estadounidenses”, dijo en un comunicado recogido por medios iraníes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Ali Abdollahi.

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El militar aseguró que “nada escapa a nuestra atención” en referencia a las actividades militares de Estados Unidos en países de la región.

La advertencia se produce en medio de nuevas tensiones entre Irán y Emiratos Árabes después de que Abu Dabi acusase a Teherán del lanzamiento de dos misiles contra su territorio, lo que le ha llevado a suspender todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con el país persa.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, tachó de "infundadas" las acusaciones de Emiratos Árabes de que Teherán lanzó dos misiles balísticos contra su territorio.

La guerra con Irán, que empezó el pasado 28 de febrero tras la ofensiva de EE.UU. e Israel y que está a punto de cumplir seis meses, se ha convertido en un conflicto enquistado sin que, por el momento, las negociaciones abiertas en varias ocasiones hayan conseguido avances significativos o un acercamiento en las posturas de las partes. EFE

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