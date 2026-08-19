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Detenido cerca de Venezuela el líder de Los Costeños en la ciudad colombiana de Barranquilla

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este miércoles la detención del líder en Barranquilla de Los Costeños, acusado de dirigir a una red de más de una veintena de sicarios en hasta ocho barrios de la cuarta localidad más poblada del país.

El mandatario ha informado en sus redes sociales sobre la captura de alias 'Ever' o 'Marino', a quien ha descrito como "responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores".

Su detención, que ha tenido lugar en el municipio de Valledupar, a más de 290 kilómetros de Barranquilla y cerca de la frontera con Venezuela, ha supuesto un "golpe contundente a las finanzas y línea de mando" de Los Costeños, según ha celebrado De la Espriella.

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"Este delincuente lideraba un componente criminal de 25 integrantes, ordenaba homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones y era responsable de una red de sicariato con presencia en ocho barrios de Barranquilla", ha agregado.

El presidente colombiano ha defendido que "se acabó la contemplación con los criminales". "Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia, uno por uno. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia", ha asegurado.

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