Incautan más de cuatro toneladas de marihuana en el sur de Colombia

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Bogotá, 19 ago (EFE).- Las autoridades colombianas incautaron más de cuatro toneladas de marihuana en una operación ejecutada en el departamento de Caquetá (sur), informó este miércoles el Ejército Nacional.

La operación fue realizada en la carretera que une a los municipios de Neiva, en el departamento del Huila (sur), y Florencia, en el Caquetá, detalló el Ejército en un comunicado.

Según las autoridades, la droga, al parecer, pertenece al grupo Rodrigo Cadete del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

"La acción evita que este importante volumen de estupefacientes llegue a otros puntos de distribución y comercialización, generando una afectación directa a las economías ilícitas que financian a las organizaciones dedicadas al narcotráfico", agregó la información. EFE

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