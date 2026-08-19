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Comunistas rusos conmemoran centenario de Fidel Castro con maratón de nado por el río Neva

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Moscú, 19 ago (EFE).- Los comunistas rusos conmemoraron el centenario del líder revolucionario cubano Fidel Castro con un maratón de natación de 77 kilómetros de distancia por las frías aguas del río Neva, en la ciudad de San Petersburgo.

"El nado ultramaratónico por el Neva es una prueba dura: 77 kilómetros desde el lago Ládoga hasta el golfo de Finlandia", informó el Partido Comunista de Rusia (PCR) en un comunicado remitido a EFE, junto a un vídeo.

Según la formación política, que se encuentra en plena campaña electoral con vistas a las legislativas de septiembre, en la acción participaron Marat Muzáev, miembro del Comité Central del PCR, y el militante moscovita Yaroslav Kobaladze.

"No teníamos derecho moral para hacer trampas durante la prueba, quejarnos o, lo que es peor, tirar la toalla", aseveraron, al señalar que el hecho de que el maratón estuviese dedicado a Fidel Castro les inspiró de modo especial.

Se trata de un maratón que se celebra anualmente desde 2018, el NevaRace, incluido en el Grand Swim Series, una serie de eventos de natación de larga distancia celebrados en Rusia, que llegan a alcanzar distancias de hasta 100 kilómetros, y que en esta ocasión los nadadores dedicaron al líder cubano.

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Durante el nado en pareja cada participante nadaba durante 45 minutos y descansaba el mismo tiempo, lo cual apenas alcanzaba para calentarse, comer algo e informar sobre su estado.

Afortunadamente, durante gran parte de la travesía los nadadores no tuvieron que enfrentarse a las olas ni las rachas de viento habituales en el Neva, aunque sí soportar temperaturas del agua entre los 16 y 17 grados centígrados.

En total, el maratón náutico duró 14 horas, 34 minutos y 21 segundos, un resultado "impresionante" según los organizadores.

Ambos nadadores se prepararon intensamente para este reto: los planes de entrenamiento incluyen distancias de 20 kilómetros y entre cuatro y cinco entrenamientos de dos horas y media semanales.EFE

(vídeo)

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