Japón alcanzó un nuevo récord de turistas en julio pese a la caída de los viajeros chinos

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Tokio, 19 ago (EFE).- Japón alcanzó en julio un nuevo récord de turistas para el mes al recibir a 3,44 millones de visitantes, a pesar de que los viajes desde China continuaron cayendo en medio de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín, según datos gubernamentales publicados este miércoles.

En el séptimo mes del año, el archipiélago recibió a 3.442.100 visitantes extranjeros, un 0,1 % más que en el mismo período del año anterior, detalló la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) en su último informe mensual.

De estos, 428.200 llegaron desde China, un 56,1 % menos que en julio de 2025.

Por contra, los viajeros desde Taiwán crecieron un 26,4 % interanual, hasta 763.800 (un récord mensual), y los de Corea del Sur aumentaron un 31,9 % interanual, hasta 894.700.

"Si bien la demanda de viajes a Japón tiende a disminuir en algunos mercados, como el Sudeste Asiático, muchos otros (...) experimentaron un aumento en la demanda de viajes al país coincidiendo con las vacaciones de verano", explicó la JNTO en un comunicado.

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Países como Filipinas, Vietnam o Australia redujeron los viajes, pero otros como México, Reino Unido o España registraron notables ascensos.

En lo que va de año han llegado al archipiélago un total de 24.527.200 visitantes extranjeros, un 1,7 % menos que lo registrado en los primeros siete meses de 2025.

La reducción se debe exclusivamente a una caída del 56,3 % interanual de los viajes desde China, ya que el resto de mercados acumula cifras superiores en este punto a las que registraron en julio de 2025.

Los turistas chinos, que hasta finales del año pasado eran el grupo más numeroso en las estadísticas de la JNTO, llevan en caída libre desde noviembre de 2025, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, justificó ante el Parlamento japonés una posible intervención del Ejército en el caso de un ataque chino contra Taiwán.

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Sus declaraciones desataron la ira de Pekín, que pidió a sus ciudadanos abstenerse de viajar al archipiélago, además de aprobar varias medidas de presión económica contra Tokio. EFE

(foto)(vídeo)