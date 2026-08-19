Burnham lanza una iniciativa británica para sacar de la calle a los sintecho

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Londres, 19 ago (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, ha puesto en marcha una campaña para sacar de las calles de Inglaterra a los sintecho antes de la Navidad, por lo que ha instado a los líderes municipales a actuar para conseguirlo.

El líder laborista anunció esta medida el día que asumió el poder el pasado 20 de julio, en sustitución de Keir Starmer, pero ahora quiere que toda la gente que duerme a la intemperie salga de la calle este invierno y se le ofrezca alojamiento, según lo ha manifestado en un artículo publicado hoy en el diario The Guardian.

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El jefe del Gobierno se ha comprometido a destinar 442 millones de libras (517 millones de euros) a esta iniciativa para "lograr que todos tengan un techo antes de Navidad".

"Vemos a personas acostadas en los portales y sentadas a las puertas de las estaciones, cargando con sus vidas en mochilas y sacos de dormir a la espalda. Y creo que la mayoría de la gente tiene la misma reacción: esto no está bien", escribió Burnham.

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"No debería ocurrir aquí. Pero hemos convivido con ello tanto tiempo que algo que antes nos escandalizaba ahora parece parte del paisaje. Lo logramos durante la pandemia. Sacamos a la gente del frío porque, como país, decidimos que había que hacerlo. Podemos volver a hacerlo", subrayó.

"Por eso, lo primero que anuncié al convertirme en primer ministro fue el compromiso de acabar con el hecho de dormir a la intemperie. No de gestionarlo, ni de reducirlo, sino de acabar con ello. Y hoy damos el primer paso para conseguirlo.", señaló.

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El Gobierno tiene intención de comunicar a los líderes municipales que deben ofrecer una alternativa a vivir en la calle a toda persona que lo desee antes de Navidad.

Burnham declaró que no daría instrucciones a las autoridades locales ni a los alcaldes sobre cómo utilizar el dinero para acabar con la situación de los sintecho, por considerar que ellos son quienes mejor saben qué servicios son más necesarios en sus respectivas zonas.

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El diario The Guardian dice que los colaboradores de Burnham reconocen que es probable que algunas personas sigan durmiendo en la calle en Navidad, dado que las autoridades no pueden obligar a nadie a alojarse en un lugar ofrecido si no quiere.

Según datos oficiales, había 4.793 personas durmiendo en la calle en el otoño de 2025, un aumento del 96 % en cinco años.EFE