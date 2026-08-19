EEUU y EAU mantienen conversaciones sobre seguridad regional y reivindican la libre navegación en Ormuz

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha mantenido este miércoles una conversación telefónica con el asesor de Seguridad Nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Tahnun bin Zayed al Nahyan, para abordar los últimos acontecimientos en la región y reivindicar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

"Ambos han abordado diversos temas de seguridad regional, incluyendo Líbano, así como la continua coordinación entre Estados Unidos y los EAU para exigir responsabilidades a Irán y sus aliados terroristas por los ataques en curso", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

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Así, ha especificado que durante la conversación Rubio ha destacado la importancia "vital" de estas rutas comerciales a medida que el conflicto avanza, si bien los declarados esfuerzos de Estados Unidos por presionar a Irán para que abra el estrecho de Ormuz y vuelva a la mesa de negociaciones no han dado muchos frutos durante los últimos meses.

De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el martes que "no hay conversaciones ni diálogo" previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito entre las partes el pasado mes de junio.

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Por su parte, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (UAE) ha anunciado en las últimas horas la suspensión de "todos" sus intercambios comerciales y transacciones financieras con Irán tras denunciar el lanzamiento de misiles desde el país asiático contra su territorio.

El anuncio llegaba poco después de que el Ministerio de Defensa emiratí denunciara en redes sociales un ataque con "dos" misiles balísticos desde suelo iraní que, sin embargo, no han conseguido su objetivo y "cayeron al mar".