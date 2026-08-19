Carney destaca "progresos sustanciales" en la negociación comercial entre Canadá y EE.UU.

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Toronto (Canadá), 19 ago (EFE).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este martes que su país y Estados Unidos han logrado "progresos sustanciales" en sus negociaciones comerciales, aunque advirtió de que todavía queda "un trabajo importante" por hacer después de que el presidente Donald Trump anunciar un aplazamiento de tres días a la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses.

Hasta las 00.01 hora local del 22 de agosto entrará en vigor los aranceles del 50 % sobre una amplia gama de productos canadienses. El inicio de la aplicación de los gravámenes estaba previsto para este miércoles a las 00.01 hora local de Washington (04.01 GMT).

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"Durante las últimas semanas, Canadá ha mantenido intensas conversaciones con Estados Unidos para abordar las cuestiones comerciales pendientes y ofrecer mayor certidumbre y beneficios reales a las empresas, trabajadores, agricultores y familias canadienses", señaló Carney en un comunicado divulgado poco antes de la medianoche.

El primer ministro confirmó que, mientras continúan las negociaciones, Washington ha aceptado retrasar hasta el final del 21 de agosto la aplicación de los nuevos gravámenes previstos al amparo de la Sección 338 de la Ley Arancelaria estadounidense de 1930.

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La declaración de Carney se produjo después de una jornada de contactos de última hora entre Ottawa y Washington, y de una segunda conversación telefónica en dos días entre el jefe del Gobierno canadiense y Trump.

Fuentes conocedoras de las negociaciones habían señalado previamente que ambas partes habían conseguido acercar posiciones y que una propuesta para desbloquear las conversaciones había quedado en manos de los dos dirigentes.

Uno de los principales escollos continúa siendo el sector del automóvil. Estados Unidos ha planteado reducir del 25 % al 15 % el arancel sobre los vehículos canadienses, mientras Ottawa busca una rebaja mayor y exenciones para el contenido producido en Norteamérica.

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Washington también reclama que Canadá retire sus aranceles de represalia sobre automóviles estadounidenses, que las provincias vuelvan a vender bebidas alcohólicas de EE.UU. y cambios en el sistema de cuotas de importación de productos lácteos.

Carney cerró su declaración señalando que, mientras prosiguen las conversaciones, Canadá seguirá concentrado en construir una economía "más fuerte, más independiente y más competitiva". EFE