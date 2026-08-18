Venezuela anuncia un plan de formación para trabajadores de la construcción tras sismos

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Caracas, 17 ago (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes un plan de formación para trabajadores del sector de la construcción, para fortalecer la capacitación técnica en el país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

De acuerdo a un comunicado de Prensa Presidencial, Rodríguez explicó que la iniciativa busca profesionalizar a plomeros, albañiles, electricistas, herreros y carpinteros, integrándolos posteriormente al plan 'Venezuela Renace' para "contribuir activamente a la recuperación económica y habitacional del país".

La ejecución del Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción estará coordinado por los ministerios de Trabajo, Educación Universitaria y Educación, junto al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la Vicepresidencia Sectorial de Servicios y Obras Públicas.

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La mandataria venezolana señaló que todos los interesados se podrán registrar en el llamado Sistema Patria a partir del próximo 24 de agosto, cuando se cumplirán dos meses del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5.

"Podrán ser también postulados por las comunas de su circuito comunal o en los INCES de todo el país podrán hacer la postulación", añadió.

Asimismo, dijo que la convocatoria estará abierta para todos aquellos profesionales de esta área o para los que "quieran aprender el oficio".

El doble terremoto del pasado 24 de junio ha dejado al menos 6.438 fallecidos, casi 18.000 damnificados, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.

El Banco Mundial (BM) estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos del pasado 24 de junio y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

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El viernes, la Cancillería de Chile anunció el envío de una misión de expertos a Venezuela para apoyar en la evaluación de daños causado por el doble terremoto.

Un equipo multidisciplinario, encabezado por académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), viajó el sábado a Venezuela para apoyar en el proceso de evaluación y reconstrucción de estructuras dañadas, informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. EFE

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