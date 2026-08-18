El argentino Campana anota gol del empate que mantiene a Macará segundo en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 17 ago (EFE).- El atacante argentino Agustín Campana rescató este lunes un empate 1-1 para el Macará ante Universidad Católica, un resultado que permitió al conjunto ambateño conservar el segundo puesto al cierre de la vigésima quinta jornada de la Liga Pro ecuatoriana.

El centrocampista Emiliano Clavijo adelantó a Universidad Católica en el minuto 52, mientras que Campana evitó la derrota del Macará con un gol en el 71.

Con el empate, Macará llegó a 42 puntos y se mantuvo segundo, por detrás del líder Independiente del Valle, que suma 64 unidades.

Por su parte, Universidad Católica sigue en el cuarto puesto, con 40 puntos; Aucas quedó tercero, con 41; Liga de Quito, quinto, con 38, y Barcelona cerró el grupo de los seis primeros, con 36 unidades.

A falta de cinco fechas para el final de la primera etapa, los equipos quedarán distribuidos en tres grupos que definirán sus objetivos para la próxima temporada.

Un primer hexagonal otorgará el título de campeón, de primero y segundo clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027. El tercero irá a la segunda fase previa del mismo torneo internacional, mientras que el cuarto, quinto y sexto recibirán los tres billetes para la próxima Sudamericana.

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Los equipos que concluyan la primera etapa entre el séptimo y el décimo lugar disputarán un cuadrangular con partidos de ida y vuelta, y el primero de la tabla de posiciones recibirá el cuarto billete para la fase previa de la próxima Sudamericana.

Los clubes que concluyan la primera etapa entre el undécimo y el decimosexto disputarán un hexagonal con partidos de ida y vuelta, al igual que los del primer hexagonal y del cuadrangular; los dos últimos perderán la categoría.

El cuarto billete local para la fase previa uno de la Libertadores 2027 lo recibirá el campeón de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional ecuatoriano. EFE