Martes, 18 de agosto 2026 (02:00 GMT)

Guardar

DESTACADOS

COLOMBIA TERREMOTO

Salento (Colombia) - En Salento y otros pueblos turísticos de la zona cafetera del centro de Colombia, el terremoto que sacudió el país el 10 de agosto causó pocos daños materiales pero desató una gran preocupación por la pérdida de visitantes nacionales e internacionales, que son esenciales para la economía local.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

RD CONGO ÉBOLA

Ginebra - El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúne para analizar el avance de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo, que ya es la segunda más letal de la historia, y recomendar, en los próximos días, al director general de la organización si debe seguir siendo tratada como una emergencia de salud pública internacional.

PUBLICIDAD

(Texto)

EEUU META

Los Ángeles - Arranca en un tribunal federal de Oakland (California) la primera sesión de un nuevo proceso contra la compañía tecnológica estadounidense Meta, a la que un grupo de estados de EE.UU. acusa de diseñar redes sociales adictivas para los menores como Instagram o Facebook.

PUBLICIDAD

(Texto)

MARRUECOS ESPAÑA

Rabat - La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) presenta su informe sobre la última crisis migratoria en Ceuta y Melilla.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA LÍBANO

Beirut - Para Hasan Hashem, representante de la municipalidad de Ain al Tineh, en el este del Líbano, el último incendio forestal no fue uno más y sostiene a EFE que drones israelíes lanzaron material inflamables sobre los bosques como parte de sus acciones de guerra.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

EEUU ELECCIONES | Miami - Florida celebra elecciones primarias clave para definir los candidatos al Congreso y al sucesor del gobernador republicano Ron DeSantis, que ha agotado los dos mandatos posibles, un proceso que medirá la hegemonía conservadora en un estado clave y definirá las elecciones de medio mandato de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

- También se celebran elecciones en Alaska y Wyoming.

HONDURAS CORRUPCIÓN | Tegucigalpa - Un juzgado de Honduras retoma este martes la audiencia inicial contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), en la que el juez debe decidir si el expresidente será o no enjuiciado por presunto fraude y lavado de activos, tras el aplazamiento concedido a la defensa para analizar las pruebas de la Fiscalía. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

COREA DEL NORTE RUSIA | Seúl - Las recientes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los ejercicios militares estadounidenses con Corea del Sur suponen un espaldarazo a la posición de Corea del Norte, que ha reforzado sus capacidades económicas y militares gracias a su alianza con Rusia y su participación en la guerra de Ucrania. (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- Miami.- EEUU PENA DE MUERTE.- Las autoridades de Florida tienen previsto ejecutar este martes a William Silvia, de 61 años, condenado a muerte por matar a tiros a su esposa en 2006, en la decimotercera ejecución del estado en lo que va de 2026, una cifra que pone al estado en camino de superar las 19 ejecuciones realizadas en 2025, el récord anual vigente. (Texto) (Foto)

PUBLICIDAD

13:00 GMT.- Erin.- TRINIDAD Y TOBAGO VENEZUELA.- El mercado negro de cobre florece entre Trinidad y Tobago y Venezuela y las organizaciones criminales prosperan tras la prohibición de exportación de este metal impuesta por Puerto España para frenar el robo y el vandalismo de infraestructura crítica. Por Elena Varisca (Texto) (Foto)

13:15 GMT.- Washington.- EEUU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de julio. (Texto)

15:00 GMT.- Nueva York.- LIBIA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU analiza la situación en Libia y el trabajo de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en el país (UNSMIL), así como el régimen de sanciones vigente.

PUBLICIDAD

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA ECONOMÍA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado del PIB de Colombia del segundo trimestre del año, tras el crecimiento del 2,2 % registrado en el primer trimestre. (Texto)

Miami.- EEUU ESPACIO.- Dos astronautas de la NASA realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar una antena de comunicación espacio-tierra en el complejo orbital, fundamental para transmitir datos de alta velocidad entre el complejo orbital y la Tierra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO EL NIÑO - Expertos en clima, gestión de riesgos y políticas públicas analizan en un foro los escenarios que podría enfrentar México ante un posible regreso del fenómeno El Niño, qué señales deben observarse y cuáles serían los principales riesgos y desafíos para el país. (Texto) (Foto)

Montevideo.- LATINOAMÉRICA POBLACIÓN.- Se inaugura en Uruguay la Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, trece años después de la firma del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DROGAS.- La ciudad de Buenos Aires acoge desde este martes hasta el 20 de agosto la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra bajo el lema “Justicia a través de la fortaleza y la unidad” y está organizada por la DEA (organismo estadounidense para el control de drogas). (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer el resultado fiscal de julio, después de que las cuentas públicas registraran en junio pasado un déficit primario de unos 466 millones de dólares (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Alaska, Florida y Wyoming celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Brasilia.- BRASIL ASIA.- El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibe en Brasilia al secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Kao Kim Hourn, en un momento en que el Mercosur busca aproximarse a esa región. (Texto)

Europa

06:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA EMPLEO.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica el dato del segundo trimestre del mercado laboral (número de personas ocupadas, horas trabajadas y volumen de trabajo, por ramas de actividad económica).

06:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO DESEMPLEO.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga la tasa del desempleo en el Reino Unido correspondiente al mes de julio. (Texto) (Foto)

09:00 GMT.- Mannheim.- ALEMANIA INDICADORES.- El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora.

Moscú.- RUSIA CUBA.- El Museo de Bellas Artes Pushkin presenta con una mezcla de nostalgia y admiración la exposición 'Cartel Cubano. 1950-1970. Cine y Revolución', la primera de este tipo en Rusia, justo cuando Cuba celebra los cien años del líder revolucionario Fidel Castro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- RD CONGO EBOLA.- El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reúne para analizar el avance de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y recomendar, en los próximos días, al director general de la organización si debe seguir siendo tratada como una emergencia de salud pública internacional. (Texto)

Moscú.- RUSIA BIRMANIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne en el Kremlin con el líder birmano, Min Aung Hlaing. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- SALUD HIGIENE.- La OMS y UNICEF publican un nuevo informe mundial sobre progresos en el agua, el saneamiento, la higiene, la limpieza ambiental y la gestión de residuos en los centros sanitarios desde 2015 a 2025. (Texto)

Oriente Medio

11:30 GMT.- Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- La Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) presenta su informe sobre la última crisis migratoria en Ceuta y Melilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Para Hasan Hashem, representante de la municipalidad de Ain al Tineh, en el este del Líbano, el último no fue un incendio forestal más y asegura a EFE que drones israelíes lanzaron materiales inflamables sobre los bosques como parte de sus acciones de guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Damasco.- SIRIA TRANSICIÓN.- El tribunal penal sirio encargado de juzgar a Wasim al Asad, primo del derrocado presidente Bachar al Asad, acusado de múltiples delitos contra la población siria durante el mandato del antiguo régimen, pronuncia su veredicto hoy en la capital del país. (Texto)

África

Nairobi.- KENIA PALEONTOLOGÍA.- En el centro-oeste de Kenia, un fragmento de mandíbula con tres dientes de unos diez millones de años mantiene abierta una pregunta clave sobre el origen del ser humano: ¿cómo fue el último antecesor común del grupo que incluye a gorilas, chimpancés y humanos?. Por Diego Nicolás Alonso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- JAPÓN PARAGUAY.- El príncipe Akishino de Japón, hermano del emperador Naruhito y primero en la línea de sucesión, parte a Paraguay junto a su esposa, la princesa Kiko de Akishino, coincidiendo con el 90 aniversario del comienzo de la inmigración japonesa al país latinoamericano.

Ulán Bator.- COP DESERTIFICACIÓN.- Se celebra en Ulán Bator la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Seúl.- COREA DEL SUR EMPRESAS.- El sindicato de Hyundai Motor decide si realiza el último de los cuatro paros parciales iniciados la semana pasada en Corea del Sur ante el continuo estancamiento en las negociaciones salariales con la dirección, después de las huelgas del mes pasado que, según medios locales, generaron un impacto multimillonario en las ventas de la empresa. (Texto)

Pekín.- CHINA ECUADOR.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realiza una visita oficial a China entre el 16 y el 23 de agosto, con una agenda que incluye el interés chino por invertir en energía y minería y el objetivo de Quito de reforzar sus exportaciones.

Pekín.- CHINA POLÍTICA.- China oficia la ceremonia de cremación del ex primer ministro Zhu Rongji (1928-2026), considerado uno de los principales artífices de las reformas económicas que aceleraron la apertura al exterior del país a finales del siglo XX. (Texto)(Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA EL SALVADOR.- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, encabeza una delegación que visita China por invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, máximo órgano legislativo del país.

Pekín.- CHINA CHILE.- El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, inicia una visita oficial a China centrada en profundizar la cooperación bilateral, días después de calificar al gigante asiático, principal socio comercial de Chile, como un "socio fundamental" con el que Santiago mantiene un "interés estratégico de largo plazo".

Seúl.- COREA DEL NORTE RUSIA.- Corea del Norte ha reforzado sus capacidades económicas y militares gracias a su alianza con Rusia y su participación en la guerra de Ucrania, una experiencia que ya está influyendo en la planificación militar de Seúl y Washington entre las críticas del presidente estadoundiense, Donald Trump, a unos ejercicios militares en curso. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245