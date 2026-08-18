El Atlético, sin Julián Alvarez, con ruido y frente al retorno del Málaga

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Madrid/Málaga, 18 ago (EFE).- Ya sin Antoine Griezmann, a la espera de Julián Alvarez y entre el ruido que genera su futuro, lejísimos del soñado Barcelona y en un laberinto cuya única salida parece ya la continuidad, el Atlético de Madrid entra en juego este miércoles todavía en construcción frente al Málaga, que regresa a LaLiga EA Sports nueve años después.

Su única visita al Metropolitano, hace casi nueve años, fue el 16 de septiembre de 2017, justo el día de la inauguración del flamante estadio del conjunto rojiblanco, que aún dirige Diego Simeone, pero en el que no está Griezmann, el goleador histórico de aquella tarde de presentación por 1-0.

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Ahora, la figura del equipo es Julián Alvarez. Habla Simeone de "armar un equipo alrededor" del atacante argentino, que aún no jugará este miércoles, porque apenas acumula ocho días de pretemporada, mientras el técnico manifiesta la certeza que transmite el club de su permanencia.

Aún no tiene el ritmo físico para volver a la competición en la primera jornada. Quizá sí lo haga en la segunda, el próximo domingo ante el Villarreal.

Es un aplazamiento del plebiscito que lo aguarda en el Metropolitano, en el que deberá estar este miércoles en la grada. Su expreso deseo de ser transferido del Atlético durante el Mundial 2026, aunque no citó al Barcelona, lo puso aún más en el foco de la crítica de la afición rojiblanca.

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Su primer entrenamiento fue hace ocho días, el martes 11 de agosto, tras incorporarse el lunes 10 con pruebas de esfuerzo, al igual que Álex Baena y Marcos Llorente. ‘Cuti’ Romero lo hizo el pasado sábado. Los cuatro están llamados a un papel esencial en este Atlético que se prueba a sí mismo contra las circunstancias del Mundial 2026.

Los condicionantes van más allá de esos cuatro futbolistas. Otros apenas han jugado un rato, como Marc Pubill, Giuliano Simeone, Kang in Lee, Alejandro Grimaldo y Pablo Barrios. Todo eso tendrá su impacto, en mayor o menor medida, en el once titular de Simeone. El domingo, además, ya hay otro partido.

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Es un gran reto para el Málaga, tras el brillante ascenso ocho años después con un proyecto plagado de jugadores jóvenes de la cantera y con el objetivo ahora de la permanencia, con una plantilla en la que sólo el centrocampista Carlos Dotor (Celta), el delantero Juan Cruz (Leganés) y los defensas Fernando Calero (Espanyol) y José Salinas (Espanyol) tienen experiencia en Primera División. Son sus cuatro fichajes hasta ahora, aunque esperan más, con la falta de efectivos por las lesiones, sobre todo en los puestos de central, lateral izquierdo y mediocentro.

De hecho, Calero no estará disponible en el Metropolitano para Juanfran Funes. Tampoco los defensas Diego Murillo y Moussa Diarra, los centrocampistas Juanpe Jiménez y Aaron Ochoa y el delantero Adrián Niño, criado en el Atlético, por lo que el técnico tendrá que recomponer la zaga, sobre todo por el centro, con la presencia del joven Ángel Recio junto a Einar Galilea.

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En el caso de Carlos Dotor, que se lesionó en el amistoso de hace un par de semanas en Ceuta, estará entre los convocados, pero aguardará en el banquillo, siendo su sustituto Rafa Rodríguez.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano o Carlos Martín, Domínguez, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Barrios, Koke, Mendoza o Cardoso; Lookman y Arnau Ortiz o Kang in Lee.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Salinas; Larrubia, Rafa Rodríguez, Izan Merino, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupete.

Árbitro: Adrián Cordero.

Estadio: Metropolitano, de Madrid.

Hora: 21.00.