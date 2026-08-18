Patricia Cerezo abre el álbum privado de su exótica luna de miel en Nepal con Kiko Gámez

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Un mes después de darse el 'sí quiero' en una romántica boda a las afueras de Madrid, Patricia Cerezo y Kiko Gámez están disfrutando por fin de su ansiada luna de miel. Tras cumplir con sus compromisos profesionales en la capital, pasar varios días en la costa gaditana junto a la familia de la periodista, y acompañar a su hija Verónica -fruto de su relación con Ramón García, del que se separó en 2021- a Carolina del Norte (Estados Unidos), donde cursa sus estudios universitarios, los recién casados han puesto rumbo a uno de los lugares más especiales del planeta para vivir su primera "aventura" como marido y mujer en una 'honeymoon' tan exótica como especial de la que Patricia ha compartido las primeras postales a través de sus redes sociales.

El destino elegido por la presentadora y el ejecutivo de telecomunicaciones para recargar pilas después de unos meses especialmente intensos por su enlace es Nepal, uno de los países más desconocidos y espectaculares de Asia. Su viaje ha empezado en el impresionante valle de Katmandú, visitando enclaves históricos como Patán, Bhaktapur y Boudhanath, que destacan por sus templos tradicionales Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

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Impactada por la belleza de Nepal, y definiendo su luna de miel como "nuestra aventura", Patricia ha abierto el álbum privado de esta primera parte de su viaje, publicando en Instagram un completo carrusel de imágenes de ambos posando ante los monumentos, que Kiko ha fotografiado maravillado con su cámara ante la enamorada mirada de su mujer.

Y, aunque no ha revelado por el momento cuál será la siguiente etapa de su primer viaje como recién casados, todo apunta a que tras esta etapa cultural y espiritual la pareja disfrutará de unos días de descanso en alguna playa paradisíaca antes de regresar a Madrid para retomar la rutina y sus obligaciones laborales coincidiendo con el arranque de septiembre.

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Fue el pasado 10 de julio cuando, después de cinco años de discreta y sólida relación Patricia y Kiko se dieron el 'sí quiero' en una ceremonia íntima en la finca La Gaviota de Madrid rodeados de todos sus seres queridos, y de numerosos rostros conocidos como Paloma Cuevas, Nuria Roca y Juan del Val, Lydia Bosch junto a su hija Andrea Molina -embarazada de su primer hijo-, Nuria González, o Paloma Segrelles entre otros, protagonizando así una de las bodas de la temporada.