Senegal nombra seleccionador nacional masculino al francés Patrick Vieira

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La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), después de una reciente reunión de su Comité de Urgencia en sesión extraordinaria, ha anunciado este martes el nombramiento del exjugador francés Patrick Vieira, de 50 años, como nuevo entrenador de su selección nacional masculina.

En esa sesión extraordinaria, que se realizó por videoconferencia el pasado lunes, participaron todos los miembros estatutarios a excepción del ausente Cheikh Seck, primer vicepresidente. "Tras las deliberaciones, el Comité ratificó, por unanimidad de sus miembros, el nombramiento de Patrick Vieira para el cargo de seleccionador", indicó la FSF en una nota.

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"Esta decisión estratégica marca una nueva etapa en la voluntad de la FSF de establecer un equipo técnico de alto nivel, en perfecta consonancia con las ambiciones deportivas de nuestro país", añadió el mismo comunicado.

"Las conversaciones relativas a los aspectos administrativos y contractuales de su toma de posesión continúan entre las partes. La fecha de la presentación oficial del nuevo seleccionador nacional, así como los próximos pasos de su incorporación, serán objeto de un comunicado posterior", concluyó la FSF en su nota de prensa.

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Vieira llevaba sin entrenar desde noviembre de 2025, cuando el Genoa CFC lo destituyó después de 37 partidos a su cargo. Antes había iniciado su formación en los banquillos desde la cantera del Manchester City y dirigió luego al New York City FC en 90 partidos, al OGC Nice en 89, al Crystal Palace en 74 y al Racing de Estrasburgo en 38.