Carreño asume en Nacional y promete "ganar y jugar bien" sin empezar de cero

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Montevideo, 18 ago (EFE).- Daniel Carreño aseguró este martes durante su presentación como nuevo entrenador de Nacional que no tiene tiempo para comenzar de cero y que apelará a cosas simples, aunque avisó que el Tricolor "debe ganar y jugar bien".

"No estoy con mucho tiempo como para inculcar una idea, para empezar de cero. Vamos a apelar a cosas simples. Yo no era nacido y Nacional ya tenía un estilo de juego, un estilo propio. Ese es el estilo de Nacional. No hay ningún estilo que agregar. Nacional tiene que ganar y jugar bien. Hoy nos urge ganar. Jugar bien lo vamos a intentar, porque es el estilo de Nacional y es lo que pretendo como entrenador", aseguró.

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Asimismo, dijo que encontró algo que ya había escuchado en todos lados: "un grupo que trabaja bien, que se esmera, que es profesional, en el que no hay divisiones y en el que hay preocupación".

Por otra parte, el nuevo entrenador dijo que se siente "felicidad plena" por volver al club, pese al mal momento deportivo que este atraviesa.

"Hubo otras oportunidades en las que pude volver y no se dio por distintas circunstancias (...) Tenía esa espina. Este club me ha dado mucho como jugador, como entrenador y como persona", enfatizó.

Agregó que siempre había esperado el llamado de Nacional y dijo que para volver lo motivó el escudo.

"Con eso alcanza y sobra. El escudo es muy grande, esta institución es muy grande. No importa en qué situación esté, siempre es un honor volver a este club y vestir estos colores", subrayó.

Consultado sobre el Clásico que Nacional disputará ante Peñarol el próximo 30 de agosto, el director técnico dijo que en este momento solo se puede pensar en el duelo de este fin de semana frente a Progreso.

Carreño se convirtió el lunes en el nuevo técnico de Nacional, club con el que conquistó una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental en su etapa como futbolista.

Como entrenador, llegó por primera vez al Tricolor en 2002 y ganó el Campeonato Uruguayo tras vencer a Danubio en las finales. Un año después dejó el club luego de perder el título con Peñarol.

En el 2007 regresó y fue reemplazado en septiembre, tras una sola victoria en los últimos cinco juegos oficiales que dirigió.

Durante su carrera, Carreño también dirigió a equipos como Liga de Quito, Deportivo Cali, Montevideo Wanderers, Al-Nassr, Al-Shabab y la selección de Catar.

El domingo pasado, Jorge Bava, quien dirigía al equipo desde el 22 de marzo, fue despedido tras caer ante Racing en la segunda fecha del Clausura y ajustar su undécima derrota en 25 juegos.