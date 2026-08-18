Rusia acusa a EE.UU. de fomentar revanchismo japonés al apoyar reclamación sobre Kuriles

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Moscú, 18 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia acusó hoy a Estados Unidos de fomentar el revanchismo japonés por apoyar la reclamación de Tokio sobre las islas Kuriles del Sur cuando el archipiélago ruso fue visitado la pasada semana por primera vez por el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Dichas declaraciones de un diplomático estadounidense únicamente fomentan el revanchismo y revisionismo japonés que, literalmente, causan una creciente inquietud prácticamente entre todos los vecinos de Japón", comentó María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

La diplomática se refería a las declaraciones del embajador de EE.UU. en Tokio, George Glass, quien subrayó el pasado jueves en X que "Estados Unidos mantiene una postura inquebrantable en su apoyo a Japón, su aliado más importante, y en el reconocimiento de su soberanía sobre las islas disputadas del norte".

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Además, destacó la oposición conjunta de Washington y Tokio a "cualquier acción que perjudique la paz y la estabilidad de la región".

Al respecto, el ministerio ruso subrayó que "la soberanía y la jurisdicción de Rusia sobre las islas no puede ser puesta en duda" y recordó que el propio EE.UU. dio su visto bueno a que las Kuriles pasaran a ser territorio ruso tras la Segunda Guerra Mundial.

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Rusia presentó este martes una firme protesta ante el embajador de Japón, Akira Muto, al que recordó que la soberanía rusa sobre las Kuriles, reclamadas por Tokio, es "inviolable".

"Cualquier intento de la parte japonesa de poner en duda de manera directa o indirecta esa evidente realidad es inaceptable e ilegal", señala el comunicado oficial.

El viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, también expresó a Muto su "firme protesta" por las declaraciones "antirrusas" realizadas por los dirigentes japoneses después de la visita de Putin a los conocidos como Territorios del Norte en Japón.

Además, Galuzin advirtió al embajador que las autoridades rusas se reservan el derecho a adoptar "contramedidas adecuadas" por el apoyo de Japón a Ucrania y a las sanciones occidentales contra Rusia.

Según el Kremlin, Putin se reunió el 13 de agosto con habitantes de la isla de Iturup (con una población de unas 7.000 personas), donde llamó a no olvidar a los caídos en la operación que tuvo lugar en septiembre de 1945, la última gran batalla del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial.

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El Gobierno japonés no tardó en protestar por la visita de Putin a la mayor de las Kuriles (denominada Etorofu en Japón). Tokio convocó al embajador ruso, Nikolái Nozdriev, al que el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, presentó una "enérgica protesta".

Mientras, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tachó de "absolutamente inaceptable" el viaje de Putin, que "hiere los sentimientos del pueblo japonés y resulta absolutamente inaceptable".EFE