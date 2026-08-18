Mixco y UMECIT juegan por sus primeros puntos en la Copa Centroamericana

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Ciudad de Guatemala, 18 ago (EFE).- El Deportivo Mixco guatemalteco y el UMECIT panameño se enfrentarán este miércoles en el cierre del Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf, con ambos ya eliminados y sin puntos, en un duelo por sumar sus primeras unidades.

El encuentro se disputará a partir de las 19:00 hora local (01:00 GMT del jueves) en el estadio Manuel Felipe Carrera, en el suroeste de la capital guatemalteca.

Ambos conjuntos llegan al compromiso eliminados tras el dominio del Saprissa costarricense y el Olimpia hondureño, ya clasificados para los cuartos de final.

El Deportivo Mixco, bajo la dirección técnica del guatemalteco Fabricio Benítez, ocupa la última casilla de la tabla sin puntos y con un balance de cinco goles en contra tras dos presentaciones.

El equipo guatemalteco disputó este año su primera competición internacional oficial, marcada por la falta de experiencia ante rivales de mayor recorrido en la región.

Por su parte, el UMECIT se sitúa en la cuarta posición del grupo también sin unidades en tres partidos disputados, con un registro de dos goles a favor y cinco en contra.

El equipo panameño acumula derrotas frente a Saprissa, Olimpia y Alianza, por lo que buscará conseguir sus primeros puntos en la tabla general antes de concluir su participación en el certamen.

Con excepción del Municipal, el resto de los equipos guatemaltecos participantes en la Copa Centroamericana —Xelajú, Antigua y el propio Mixco— se encuentran sin posibilidades de avanzar a los cuartos de final tras perder sus compromisos iniciales, lo que ha generado fuertes críticas de la prensa especializada sobre el rendimiento del fútbol local. EFE

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