Revolut ficha al director general de Remitly para EMEA como nuevo responsable de su negocio bancario en España

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Revolut ha fichado a Santiago Pérez Olano, hasta ahora director general de la 'fintech' estadounidense Remitly para EMEA --Europa, Oriente Medio y África, por sus siglas en inglés--, como nuevo máximo responsable de Revolut Bank UAB Sucursal en España, desde donde liderará la estrategia y operativa del negocio bancario de la compañía en el mercado español, tal y como ha detallado la entidad financiera este martes.

Pérez Olano cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de negocios de compañías tecnológicas internacionales. Antes de incorporarse a Revolut, ejerció como director general de Remitly para EMEA durante casi siete años, donde lideró la expansión internacional de la 'fintech' estadounidense en Europa, una etapa que contribuyó a su posterior salida a bolsa.

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Previamente, ocupó distintos puestos de liderazgo en Expedia Group, donde estuvo cuatro año y medio al frente de las áreas de Marketing y Growth en EMEA, así como de Alianzas Estratégicas para EMEA y Latinoamérica.

En el plano académico, el nuevo responsable del negocio bancario de Revolut en España es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Esade y cuenta con un MBA por London Business School. Asimismo, a lo largo de su trayectoria ha desarrollado buena parte de su carrera entre Londres y Nueva York, liderando equipos multiculturales y proyectos de crecimiento a gran escala.

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"Revolut está redefiniendo lo que los usuarios esperan de su banco: una experiencia multiproducto simple y transparente, en un entorno ágil y eficiente diseñado para adaptarse rápidamente a las necesidades de sus clientes. España es uno de los mercados más dinámicos de Europa en adopción digital y existe una gran oportunidad para seguir ganando relevancia como banco principal de millones de clientes. Estoy muy ilusionado de unirme a este proyecto en un momento tan decisivo", ha defendido Olano.

El nombramiento se produce en un momento de expansión de Revolut en España, donde la compañía ya supera los 6,3 millones de clientes y continúa creciendo en áreas como cuentas nómina, ahorro, inversión, crédito y banca para empresas.

En su puesto, Pérez Olano trabajará "estrechamente" junto a Ignacio Zunzunegui, responsable de 'Growth' para el Sur de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, para continuar ampliando la oferta de productos que Revolut ofrece en España y acelerar la estrategia de la compañía para convertirse en el banco principal de millones de usuarios en el país, donde ya cuenta con un equipo superior a los 1.800 empleados.

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