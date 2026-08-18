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Interior cifra en 2.168 el número de menores identificados en Ceuta desde el 30 de julio

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La Policía Nacional ha localizado, identificado y puesto a disposición del Gobierno regional en Ceuta a 2.168 menores de edad desde el 30 de julio, según han informado fuentes del Ministerio de Interior.

La cifra se ha incrementado en 270 menores respecto a la última difundida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hace cinco días tras una reunión mantenida con la Delegación de Gobierno de Ceuta, Policía Nacional y Guardia Civil en la que se informó de la prioridad de la filiación de los menores.

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La ciudad autónoma ha abierto instalaciones, entre ellas dos colegios, para la atención de los menores a peticion del Ministerio de Juventud e Infancia, ante la sobreocupación de los espacios existentes en la ciudad autónoma. La capacidad ordinaria de acogida atribuida a Ceuta es de 29 migrantes, cifra que se encontraba ya superada antes de la entrada masiva de finales de julio.

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