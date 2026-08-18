Principal milicia proiraní de Irak condiciona regulación de armas a retirada total de EEUU

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Bagdad, 18 ago (EFE).- La principal milicia proiraní Kataib Hizbulá de Irak ha establecido tres condiciones antes de llegar a cualquier acuerdo con el Gobierno sobre la regularización de las armas, entre ellas la retirada completa y efectiva de las fuerzas estadounidenses del país, mientras endurece su retórica contra el primer ministro.

Así lo aseguró este martes el responsable de seguridad del grupo, Abu Muyahid al Asaf, en un comunicado, en el que señaló que para cooperar con cualquier gobierno en materia de armas debe haber "retirada completa y efectiva de las fuerzas enemigas estadounidenses del territorio y el espacio aéreo iraquíes, y la garantía de que no regresarán".

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Asimismo, indicó que el Ejecutivo debe liberar la toma de "decisiones políticas y económicas de la hegemonía estadounidense".

La milicia también exigió "la retirada de las fuerzas turcas que ocupan el norte de Irak" y disolver las fuerzas Peshmerga -combatientes armados kurdos-, al considerarlos "la milicia más fuertemente armada y peligrosa para la unidad" del país, "además de sus sospechosos vínculos con el enemigo sionista-estadounidense".

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Kataib Hizbulá, el grupo más cercano a Irán, ha mantenido una línea de rechazo constante al plan de desarme anunciado por el Gobierno iraquí el pasado junio de 2026, cuando Bagdad fijó finales de septiembre como fecha límite para que las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) entregaran las armas.

Recientemente, endureció su tono y no solo reiteró el rechazo al desarme, sino que afirmó que la situación obligaba a desarrollar y expandir el arsenal de la milicia, después de los bombardeos estadounidenses y saudíes contra posiciones de grupos afines a Irán en Irak, que, a su juicio, habían creado un precedente peligroso.

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Al Asaf también dedicó gran parte del comunicado a lanzar advertencias contra el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, al asegurar que "han tenido paciencia durante más de cien días con la falsa bravuconería del joven primer ministro, esperando que comprendiera las dinámicas que rigen la realidad interna, regional e internacional".

"Sin embargo, no hemos visto ningún avance en su comprensión de las complejas circunstancias que atraviesan Irak y la región", aseveró.

El grupo avisó de que su paciencia "se está agotando ante las acciones provocadoras e irresponsables del joven Zaidi", acusando a las autoridades de allanar viviendas y aterrorizar a las familias de los muertos, heridos y miembros de las facciones "bajo la supervisión directa del enemigo estadounidense".

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Asimismo, amenazó con empezar a actuar según el principio de "ojo por ojo", y pidió a las autoridades que "protejan al Estado y a los lugares santos" y que no se olviden que "están frente a hombres que no temen a nadie más que a Dios".

Kataib Hizbulá forma parte de las FMP, una amalgama de grupos armados integrados en el Ejército de Irak que contiene algunas facciones que actúan al margen de las Fuerzas Armadas pese a los intentos del Gobierno iraquí de controlar sus acciones.EFE

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