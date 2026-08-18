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Detenido en Vall d'Alba un hombre acusado de robar y causar la muerte de más de 100 aves

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La Guardia Civil de Vilafamés (Castellón) ha detenido a un hombre de 46 años por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de maltrato animal en la localidad de Vall d'Alba (Castellón). Los hechos tuvieron lugar el pasado día 7 de agosto, cuando el supuesto autor habría accedido mediante escalo a una finca de la localidad y, una vez en su interior, habría forzado varias jaulas y causado la muerte mediante decapitación de un total de 80 codornices y 24 palomas.

Además, la persona investigada aprovechó en el momento de su huida para sustraer parte de estas aves que se encontraban en el interior de la finca, tal como ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes de la Guardia Civil iniciaron las correspondientes investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de lo ocurrido, las cuales permitieron identificar y detener al presunto responsable. Al arrestado se le atribuyen el delito de maltrato animal y delito robo con fuerza en las cosas.

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El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

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