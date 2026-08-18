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Georgia detiene al organizador de una red financiera del Estado Islámico buscado por EEUU

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Tiflis, 18 ago (EFE).- Las autoridades georgianas detuvieron hoy en el aeropuerto de Tiflis al organizador de una red financiera que apoyaba a varias organizaciones terroristas, incluyendo al Estado Islámico, declarado en busca y captura por las autoridades estadounidenses.

El Ministerio de Interior de Georgia informó que "el detenido, que tenía ciudadanía de Estados Unidos y Uzbekistán, creó en EE.UU. un grupo y una red financiera para apoyar organizaciones terroristas, que dirigía el mismo".

"Los jefes y miembros de este grupo apoyaban de modo activo con medios materiales, técnicos y financieros a organizaciones terroristas en Siria, incluyendo al Estado Islámico", señalaron las autoridades georgianas.

Según Interior, "el detenido reclutaba a personas para participar en las acciones bélicas en Siria a cambio de una remuneración monetaria".

En estos momentos se llevan a cabo los trámites para la extradición del detenido, señaló la dependencia.

La operación para la detención del terrorista se llevó a cabo en el marco de los correspondientes acuerdos con el Departamento de Estado de EE.UU. y en estrecha coordinación con el FBI, concluyó el Ministerio de Interior.EFE

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