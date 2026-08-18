El precio del petróleo Brent supera los 91 dólares y cotiza en máximos de agosto

14/01/2026 Senadora Laura Itzel Castillo defiende que México puede vender o regalar petróleo a Cuba por soberanía histórica ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA Cedida

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El precio del barril de crudo 'Brent' se consolidaba este martes por encima de la cota de 91 dólares, cotizando en máximos del mes de agosto, tras haber expirado el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo para poner fin de la guerra en Oriente Próximo.

De este modo, el coste del petróleo de referencia para el Viejo Continente aumentaba este martes un 1,10% respecto del cierre y llegaba a alcanzar los 91,87 dólares, su mayor precio desde el final de julio.

Asimismo, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarecía un 1,3% desde el cierre anterior y llegaba a cotizar en 84,84 dólares.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este martes a las autoridades de Israel de sabotear de forma "activa" los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la ofensiva desatada junto a Estados Unidos contra el país persa y las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Próximo.

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Asimismo, un buque ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido, frente a las costas de Omán, dejando al menos una víctima y daños en la sala de máquinas de la embarcación, según reportó el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).