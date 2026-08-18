Autoridad electoral rusa retira al partido opositor Yábloko de boletines tras su exclusión

Guardar

Moscú, 18 ago (EFE).- La Comisión Electoral de Rusia (CEC) retiró este martes al partido opositor Yábloko, el único opuesto a la guerra en Ucrania, de los boletines electorales, después de que el Tribunal Supremo ruso rechazara el recurso presentado por la formación política contra su exclusión de las parlamentarias de septiembre.

Según informó la agencia TASS, la CEC presentó el boletín redactado, del cual fue eliminado Yábloko y en el que quedan ahora diez partidos.

Las restantes formaciones políticas mantendrán los números anteriores, elegidos mediante sorteo, por lo que ningún partido tendrá el número '2'.

Así, tras Rusia Unida, el partido del Kremlin, que tiene el número 1, le seguirán el ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) con el número 3, y los restantes partidos con los números del 4 al 11.

Tras la decisión de excluir definitivamente a Yábloko de las parlamentarias, la formación liberal adelantó que, sea como sea, interpondrá una queja ante el presidium del Supremo con el fin de agotar todas sus opciones en el marco de la ley para poder concurrir en los comicios por listas de partidos.

PUBLICIDAD

Aunque la CEC incluyó en un principio a Yábloko en la lista electoral, después dio marcha atrás y apoyó la solicitud de la Fiscalía.

La jefa de la CEC, Ella Pamfílova, explicó que cuando dicho partido fue registrado a finales de julio "no había ningún motivo para el rechazo", ya que la comisión no recibió ninguna solicitud al respecto de la Fiscalía o los Ministerios de Justicia e Interior.

PUBLICIDAD

Nada más conocerse el fallo, la CEC adelantó que toda referencia a Yábloko sería retirada de las papeletas electorales, en las que figuraba en segundo lugar.

El conocido periodista independiente Mijaíl Zigar, aseguró el sábado que fue el presidente Vladímir Putin quien tomó personalmente la decisión de excluir a Yábloko, cuyo lema electoral 'Por la paz y libertad' contrasta con el de 'Todo por la victoria' del partido del Kremlin.

PUBLICIDAD

La víspera un tribunal de la región noroccidental de Pskov condenó a 11 años y un mes de cárcel a un histórico dirigente de Yábloko, Lev Shlosberg, por criticar la conocida como 'operación militar especial' en Ucrania.EFE