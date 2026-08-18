OIEA califica de "grave riesgo" nuclear el ataque con dron en Zaporiyia que dejó un muerto

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Viena, 18 ago (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calificó de "grave riesgo para la seguridad nuclear" el ataque este martes con un dron en una parada de autobús usada por trabajadores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, que causó un muerto y 15 heridos.

El OIEA fue informado del ataque por el director de la central nuclear, que definió lo sucedido como "el peor incidente que ha enfrentado la planta" durante la guerra en Ucrania, explicó el organismo en un mensaje en la red social X.

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"El OIEA ha sido informado de que un dron explotó en una parada de autobús utilizada por el personal que va a la planta nuclear de Zaporiyia alrededor de las 06:00 de hoy", hora local (03:00 GMT), señala el mensaje difundido por la agencia nuclear de la ONU.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, reclamó el fin inmediato de este tipo de ataques y advirtió de que representan un grave riesgo para la seguridad nuclear.

Grossi pidió a los responsables militares, sin señalar cuáles, que "detengan de inmediato estas acciones inaceptables".

El OIEA también recibió información sobre otros ataques registrados en la zona industrial situada alrededor de la central, aunque señaló que no se produjeron daños a infraestructura nuclear.

Un equipo de inspectores del OIEA está desplegado de forma permanente en la central nuclear, cuyos seis reactores están parados pero necesitan energía para los trabajos de enfriamiento de sus núcleos y mantenerlos en condiciones seguras.

La central de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa cuando estaba activa, fue ocupada por Rusia poco después del inicio de la invasión de Ucrania (en febrero de 2022) y desde entonces Moscú y Kiev se han acusado de poner en peligro la seguridad de la planta. EFE

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