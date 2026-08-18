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Maíllo critica que Moreno "se acuerde de Lorca cuando boicotea desde hace años la Ley de Memoria andaluza"

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado el mensaje del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en recuerdo del poeta Federico García Lorca en el 90 aniversario de su asesinato, cuando fue fusilado por el bando golpista, justo un mes después de la sublevación militar contra la República de las tropas de Franco, entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar.

"Tiene tela citar a Lorca cuando boicoteas desde hace años la Ley de Memoria andaluza y ahora pactas eliminarla con los herederos de sus asesinos", ha señalado este martes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

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En paralelo, el portavoz de la coalición ha puesto en valor el "legado" del poeta granadino, a quien ha definido como un "poeta universal, genio literario y luchador por la paz y la justicia social".

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