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Lavrov señala que Moscú y Pyongyang colaboran para crear un "nuevo orden mundial"

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado este lunes que Moscú y Corea del Norte colaboran para crear un "nuevo y justo orden mundial" basado en los principios de la multipolaridad, la igualdad y la toma en consideración de los intereses de ambos países.

"Hoy, Moscú y Pyongyang se mantienen unidas en su apoyo a la creación de un nuevo y justo orden mundial basado en los principios de la multipolaridad, la igualdad genuina y la consideración de los intereses nacionales", ha sostenido Lavrov en un mensaje dirigido a su par en Corea del Norte, Choi Son Hui, recogido por la agencia de noticias rusa TASS.

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A renglón seguido, el jefe de la diplomacia rusa ha puesto de manifiesto la intención de Moscú de "seguir persiguiendo con firmeza el rumbo trazado" por los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong Un, respectivamente, "hacia la profundización integral de la cooperación ruso-coreana" que, ha sostenido, "beneficia" a ambos países y "contribuye a la seguridad regional e internacional".

Las relaciones entre Moscú y Pyongyang se han estrechado significativamente desde la firma, en junio de 2024, del tratado de "asociación estratégica integral" suscrito por Putin y Kim, un acuerdo que ha impulsado la cooperación bilateral en distintos ámbitos.

Desde entonces, Corea del Norte ha reforzado su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, incluido el envío de miles de efectivos, según han denunciado Ucrania y sus aliados occidentales, mientras ambos países han intensificado también sus contactos políticos y diplomáticos.

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