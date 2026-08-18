La tripulación india de un mercante denuncia presiones de su empresa para cruzar Ormuz

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Nueva Delhi, 18 ago (EFE).- Los dieciséis miembros de la tripulación india a borde del buque comercial AM Pioneer han denunciado a través de un mensaje de vídeo que la empresa armadora les presiona para navegar por el estrecho de Ormuz, donde han muerto al menos 17 marinos desde febrero, 13 de ellos indios.

"La compañía nos dijo que cruzaríamos el estrecho hacia la India únicamente cuando estuviera abierto para la totalidad de los buques y la navegación fuera segura. Sin embargo, desde la semana pasada nos están obligando a cruzar hacia Fujairah", declaró el capitán de la embarcación, Anil Raj, en un vídeo junto a su equipo.

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La tripulación asegura que la compañía les culpa de instigar una protesta y que la empresa ha solicitado apoyo aéreo a las fuerzas de Estados Unidos y seguridad privada para forzar el paso por la zona.

El Sindicato de Marineros de la India (FSUI), que difundió el SOS en X, confirmó a EFE que ha iniciado las notificaciones legales pertinentes.

"Los marineros se enfrentan a situaciones equiparables a la cárcel, al abandono, a la escasez de alimentos e incluso a crisis en las que muchos ya han perdido la vida. Calcular beneficios a costa del riesgo vital de la tripulación es injustificable y exige medidas urgentes", denunció a EFE el director general del FSUI, Manoj Yadav.

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La India es el segundo mayor proveedor mundial de personal para la flota mercante, con cerca de 300.000 trabajadores, y concentra el mayor número de víctimas mortales en los ataques a buques comerciales del estrecho.

El incidente sucede tras expirar el lunes el plazo de 60 días fijado en el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que ha dejado el tráfico de la zona bajo mínimos y con el Ejecutivo estadounidense exigiendo la "rendición" de Irán.

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Ormuz permanece bajo un bloqueo de facto por parte de Irán, que exige el fin de las sanciones petroleras para reabrirlo, mientras Estados Unidos afirma mantener el control militar de la vía e insiste en la retirada iraní.

Este mismo martes, la agencia británica UKMTO informó del ataque de un proyectil no identificado contra un mercante en tránsito por el estrecho, que dejó al menos un tripulante herido.

Según el sindicato, el AM Pioneer, un buque con bandera de las Islas Marshall dedicado al suministro de plataformas de hidrocarburos, está gestionado por la empresa Alphard Maritime Private Limited, con sede en Bombay. EFE