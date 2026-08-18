Julia Janeiro tira de humor y presume de físico para zanjar su polémica con Belén Esteban

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Firme, sonriente y demostrando que se mueve como un pez en el agua ante las cámaras a pesar de que hace apenas 4 meses que decidió dejar su anonimato para saltar a la fama por todo lo alto, Julia Janeiro ha vuelto a avivar su guerra contra Belén Esteban después de llamar a la madre de su hermana Andrea "meme televisivo" y de asegurar que es la "sombra" de Jesulín de Ubrique y ha vivido toda la vida de hablar de él en televisión.

Después de que la periodista Marisa Martín Blázquez asegurase en 'Vamos a ver' que su ataque a 'la princesa del pueblo' ha disgustado mucho a sus padres, y que incluso María José Campanario habría roto a llorar al enterarse de las declaraciones de su hija, no tanto por lo que ha dicho sino por volver a estar en el ojo del huracán mediático, la influencer ha afirmado tajante que "ni me arrepiento, ni quito, ni añado nada" de sus palabras sobre Belén, asegurando que lejos de lo que se ha dicho "mis padres están muy orgullosos" de ella y la apoyan completamente.

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Horas después, y tras un exigente entrenamiento en el gimnasio, Julia ha evitado volver a hablar de la ex de su padre, pero no ha dudado en tirar de sentido del humor y presumir de cuerpo ante las cámaras, dejando claro que tiene cosas más importantes de las que preocuparse que de la reacción de la tertuliana a su ataque: "¿Has visto mi culo cómo va?" ha expresado entre risas después de zanjar la polémica insistiendo en que "lo que hay es lo que he dicho y ya está. No tengo nada más que decir".