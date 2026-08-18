La primera mujer francesa emprende una caminata espacial tras retraso por fallo en traje

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Miami (EE.UU.), 18 ago (EFE).- La astronauta Sophie Adenot se convirtió este martes en la primera mujer francesa en emprender una caminata espacial desde la Estación Espacial Internacional (EEI), una actividad que había sido aplazada por un fallo en el traje de su compañero, el estadounidense Anil Menon, y que se prolongará unas seis horas y media para sustituir una antena de comunicaciones de alta velocidad.

Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y Menon, de la NASA, salieron al exterior alrededor de las 08:29 hora del este de Estados Unidos (12:29 GMT), según la retransmisión oficial de la agencia estadounidense.

La antena es un enlace crítico para la transmisión de datos, ya que permite las comunicaciones de alta velocidad entre este laboratorio espacial y el centro de control de la misión, en Houston (Texas, EE.UU).

Esta es la segunda caminata espacial de Menon, que el 6 de agosto salió por primera vez al exterior para preparar la instalación de unos nuevos paneles solares.

Los dos astronautas cambiarán la antena vieja por una de repuesto en el segmento Z1 de la estructura de la estación y en una plataforma externa de almacenamiento, y harán las conexiones eléctricas y de datos necesarias para activarla.

Menon trabajará subido al brazo robótico Canadarm2, mientras que Adenot irá amarrada al exterior del laboratorio orbital.

Desde el interior los supervisarán la comandante de la estación, Jessica Meir, y el ingeniero de vuelo Jack Hathaway, que operarán el brazo.

Es la caminata número 282 realizada en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la 97 de las efectuadas por astronautas de Estados Unidos.

La salida estaba prevista para el pasado día 13, pero la NASA la aplazó cinco días después de que un sensor de dióxido de carbono del traje de Menon diera una lectura inesperada al final de la caminata anterior.

La agencia mantiene para el 25 de agosto una tercera caminata de mantenimiento. EFE

(foto) (video)