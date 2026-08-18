La exministra de Ecuador Ivonne Baki se presenta como candidata a la Secretaría General de la ONU

18/08/2026 Ivonne Baki, exembajadora de Ecuador en Estados Unidos POLITICA IVONNE BAKI

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Las autoridades de Tonga han anunciado la candidatura de Ivonne Baki, exministra de Comercio de Ecuador, para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas, en sustitución de António Guterres, cuyo mandato expira el próximo 31 de diciembre.

"Me complace presentar, en nombre del Gobierno del Reino de Tonga, la candidatura de (...) Ivonne Baki para el cargo de secretaria general de Naciones Unidas", ha señalado el representante permanente de este país ante el organismo, Viliami Va'inga Tone, en una misiva dirigida a la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, y la Presidencia del Consejo de Seguridad, este mes encabezado por la representante danesa, Christina Markus Lassen.

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El embajador de Tonga ha defendido la candidatura de Baki destacando su "liderazgo con experiencia, capaz de unir a todos" ante un "momento crítico de transición" que vive Naciones Unidas. "Estoy convencido de que la embajadora Baki posee la experiencia, la habilidad diplomática y la integridad necesarias para movilizar a la comunidad internacional con el fin de fortalecer el multilateralismo y promover los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas", ha apuntado.

Tone ha subrayado asimismo la trayectoria de más de 20 años de Baki, incluidos el fomento de "iniciativas internacionales sobre desarrollo sostenible y diálogo intercultural", y su defensa de la protección del medio ambiente y la búsqueda de "consensos" entre las distintas regiones.

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La candidatura de Baki es la octava presentada para reemplazar a Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU, por detrás del exministro de Exteriores de Uganda Olara Otunnu. También destacan la expresidenta de Chile Michelle Bachelet o el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

Se espera que el Consejo de Seguridad alcance en los próximos meses un acuerdo sobre la próxima persona a liderar el organismo y presente su recomendación a la Asamblea General para su aprobación, si bien hasta el momento este último no ha optado por un candidato distinto al propuesto por el grupo de 15 países.

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Baki, de 75 años, se ha desempeñado como embajadora de Ecuador en Estados Unidos durante cuatro años, de 2020 a 2024, con tres presidentes distintos: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, y previamente, entre 1999 y 2002, bajo los mandatos de Yamil Mahuad y Gustavo Noboa.

Asimismo, ha ejercido como representante diplomática en Qatar, Francia y Líbano. En la esfera política, Baki presidió el Parlamento andino entre 2007 y 2009 y fue ministra de Comercio Exterior de 2003 a 2005.