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La Bolsa española baja el 0,24 % pendiente de Oriente Medio y de los intereses de la deuda

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,24 % este martes, pendiente de las nuevas hostilidades del conflicto de Oriente Medio y de la subida en las rentabilidades de los bonos soberanos por el miedo al repunte de la inflación.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, perdió 47 puntos y cerró en los 19.934,9. En lo que va de año acumula ganancias del 15,18 %.

De los grandes valores, la petrolera Repsol ganó el 1,55 %; el gigante textil Inditex, el 1,24 %; la eléctrica Iberdrola, el 0,4 %; y Telefónica, el 0,38 %.

Entre las grandes entidades financieras, BBVA avanzó el 0,16 %, pero Banco Santander acabó con pérdidas del 1,84 %.

El IBEX abrió hoy con ganancias y recuperaba el nivel de los 20.000 puntos a media sesión, que había perdido la víspera.

Sin embargo, en el último tramo de la jornada se mudaba al terreno de las pérdidas, afectado por el comportamiento negativo provisional de Wall Street y la subida del rendimiento de la deuda pública. EFE

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