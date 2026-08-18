José Mourinho: "Vuelvo a casa y es más bonito que la primera vez"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, expresó este martes que su regreso al club 13 años después es "volver a casa", aunque es "más bonito que la primera vez" desde la parte "emocional y afectiva", y aseguró que trabajar para el conjunto merengue significa trabajar para el madridismo.

"Llegar al Real Madrid es el 'top' de una carrera de entrenador y, seguramente, para cualquier jugador también, en el lado profesional. Después está el lado emocional, afectivo, y es volver a casa. Es más bonito que la primera vez, en esa ocasión fue como el 'top' de la carrera de entrenador, pero esta vez es más bonito", explicó el portugués en declaraciones a Real Madrid TV en su presentación a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación.

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El luso, de 63 años, vuelve al Real Madrid 13 años después de una primera etapa, y se dirigió directamente a la afición madridista. "Soy uno de vosotros, lo he sido siempre desde que me marché y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad podéis imaginar lo que significa trabajar para el Real Madrid", comentó.

"Es una máxima que quiero que todos sigamos y sintamos. Trabajar para el Real Madrid significa trabajar para vosotros", agregó Mourinho, que firmó su contrato hasta el 30 de junio de 2029 en la Sala de Juntas de Valdebebas, en un acto que contó con la presencia del presidente del club, Florentino Pérez, y el presidente de honor, José Martínez 'Pirri'.

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