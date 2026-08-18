El Gobierno de Benín felicita a Angélique Kidjo por su estrella en el Paseo de la Fama

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Nairobi, 18 ago (EFE).- El Gobierno de Benín felicitó y definió como un "orgullo nacional" a la célebre cantante originaria de ese país Angélique Kidjo, que se convierte este martes en la primera música africana y la primera artista africana negra en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"El Gobierno beninés acoge con orgullo y gratitud este reconocimiento tan merecido. Durante cuarenta años, Angélique Kidjo ha elevado la imagen de Benín en la escena internacional y sigue siendo, para todo un pueblo, un motivo de orgullo nacional", señaló el Ejecutivo en un comunicado.

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"Más allá de su obra musical (...), mantiene un compromiso constante con la educación y el empoderamiento de las niñas en Benín y Senegal, extendiendo al ámbito social la proyección que brinda a su país en los grandes escenarios internacionales", añadió.

Con motivo de este hito, el presidente beninés, Romuald Wadagni, envió para acudir a la ceremonia al ministro de Cultura, Arte y Patrimonio del país africano, Yassine Latoundji, así como a la embajadora de Benín en Estados Unidos, Agniola Ahouanmenou.

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La suya será la estrella número 2.854 de la célebre avenida de Los Ángeles, solo la segunda concedida a un artista africano hasta ahora, tras la de la sudafricana Charlize Theron en 2005.

Kidjo recibe el reconocimiento en la categoría de Grabación.

Nacida en 1960 en la ciudad costera de Ouidah, en el sur del actual Benín, ha publicado una veintena de discos y ha ganado cinco premios Grammy y el Polar Music Prize (2023), considerado el 'Nobel de la música'.

Pero Kidjo también ha convertido su carrera en una plataforma de activismo por la educación de las niñas, los derechos de las mujeres, la justicia climática y África.

La artista es embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ha trabajado con Oxfam y creó la Fundación Batonga, centrada en apoyar a adolescentes y jóvenes vulnerables en Benín. EFE