El Ejército libanés señala que seguirá las tareas en el sur pese a ataques y violaciones de Israel

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El comandante del Ejército de Líbano, Rudolph Haykal, ha señalado este martes que las fuerzas libanesas están comprometidas con realizar las tareas relativas al acuerdo alcanzado con Israel, que establece la toma del control por parte del Ejército libanés de zonas del sur del país en las que se espera la retirada israelí, pese a denunciar que Israel sigue lanzando ataques en esta región.

"El Ejército seguirá cumpliendo todas las tareas relacionadas con el acuerdo marco dentro de las capacidades disponibles, mientras que las fuerzas de ocupación israelíes continúan sus ataques y violaciones de los entendimientos establecidos en el acuerdo", ha señalado Haykal en declaraciones recogidas por la agencia libanesa NNA.

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Así se ha expresado tras una reunión mantenida con el exembajador estadounidense Edward Gabriel, presidente de la organización Grupo de Trabajo Estadounidense sobre Líbano (ATFL).

Durante las últimas semanas, Beirut viene denunciando que las constantes agresiones de Israel y sus violaciones del acuerdo obstaculizan el despliegue militar libanés en el sur del país.

El pacto alcanzado con Israel a finales de junio establece la retirada gradual de las tropas israelíes en las denominadas "zonas piloto", donde cederán el control al Ejército libanés, en el marco de un acuerdo en el que también se trabaja para desarmar al partido milicia de Hezbolá.

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