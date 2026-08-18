La mexicana Ediciones ERA cierra por dificultades financieras tras 66 años de servicio

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Ciudad de México, 17 ago (EFE).- El sello mexicano Ediciones Era, uno de los más importantes del sector independiente del país, anunció este lunes la suspensión de sus actividades, así como el cierre paulatino de sus cuentas con librerías y puntos de venta, tras 66 años de actividad, debido a las dificultades financieras que enfrenta el mercado del libro.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la editorial, fundada en 1960 por jóvenes vinculados al exilio español, entre ellos Neus Espresate Xirau, Tomás Espresate, José Azorín, Pilar Alonso, Carlos Fernández del Leal y el artista Vicente Rojo.

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En el texto, la empresa reconoció que la venta de libros ha cambiado tanto que "ya no les es posible vivir de ello".

"La red de librerías que existía antes de la pandemia (de covid-19) y que garantizaba nuestra subsistencia desapareció, al grado de que las ventas se desplomaron hasta ser de apenas del 25 por ciento de lo que eran antes", explicó el texto.

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Las publicaciones de esta casa editorial no eran menores, pues su catálogo se distinguió por difundir a algunos de los grandes autores mexicanos del siglo pasado, como José Revueltas, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Efraín Huerta, Sergio Pitol, entre otros.

También dio cabida a grandes autores latinoamericanos, como Gabriel García Márquez, cuya novela 'El coronel no tiene quien le escriba' publicó en su primera edición mexicana.

La compañía que marcó a una generación lectora, admitió además que llevaba seis años "peleando de mil maneras" para mantenerse viva, pero "los ingresos para lograrlo no han llegado".

"Con muchos esfuerzos pagamos varias deudas en las que incurrimos durante la pandemia, pero aún así, las cantidades que debemos siguen creciendo", lamentó tras explicar que fue la venta de una de sus sucursales en Ciudad de México lo que les permitió hacer algunos pagos y de detener la operación de la editorial para no "caer en deudas impagables".

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Por último, agradeció a sus lectores por haber mostrado interés en sus libros y en su sello a lo largo de más de seis décadas.

abz/gad