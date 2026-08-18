Bankinter roza el medio millón de tarjetas virtuales para compras 'online' seguras creadas por sus clientes

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La solución de tarjetas virtuales de Bankinter para compras 'online' seguras ha superado las 465.000 unidades generadas por los propios clientes desde su lanzamiento hace dos años, tal y como ha asegurado este martes el banco naranja en un comunicado.

Estas tarjetas están vinculadas a la tarjeta principal del cliente, aunque cuentan con una numeración diferente y permiten establecer límites de gasto. De esta forma, el usuario puede realizar compras por Internet sin tener que facilitar los datos de su tarjeta original.

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Según la entidad financiera, la creación de estas tarjetas ha registrado un crecimiento progresivo y constante. En el último año, más de 127.000 clientes han generado este medio de pago, si bien cada usuario puede disponer de varias tarjetas virtuales de forma simultánea.

Del total de tarjetas dadas de alta, el 64% se ha destinado a realizar pagos directamente en comercios 'online'. A continuación se sitúan las tarjetas utilizadas a través de 'Google Pay', que representan el 18%, mientras que las vinculadas a 'Apple Pay' suponen el 16%.

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Bankinter lanzó esta solución hace dos años con dos modalidades diferentes, diseñadas para adaptarse a distintos tipos de compras digitales.

La primera es una tarjeta virtual de un solo uso, destinada a realizar una única operación 'online' por un importe determinado. Una vez efectuada la transacción, la tarjeta deja de estar activa. En caso de que la operación finalmente no se lleve a cabo, el importe vuelve a estar disponible en la cuenta del cliente.

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La segunda modalidad está pensada para un uso frecuente y permite establecer una cantidad mensual, de forma similar a una tarjeta de prepago. Esta opción está especialmente orientada a pagos recurrentes, como las suscripciones a plataformas de 'streaming'. Además, el cliente puede modificar el saldo máximo establecido en cualquier momento.

Ambas modalidades están vinculadas a la tarjeta de débito o crédito del cliente, por lo que mantienen las mismas características, límites y modalidad de pago que la tarjeta principal, pero sin necesidad de compartir su numeración original en las compras digitales, tal y como ha especificado el banco dirigido por Gloria Ortiz.

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