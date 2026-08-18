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Al menos diez civiles mueren por el impacto de un misil ruso en la región de Járkov

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Berlín, 18 ago (EFE).- Al menos diez civiles han muerto por el impacto de un misil ruso en la localidad ucraniana de Pechenegs, en la región nororiental de Járkov, informó este martes el gobernador Oleg Sinegúbov.

"Según informaciones preliminares, diez personas han muerto. Otras ocho han sido heridas y están recibiendo toda la asistencia médica necesaria", escribió en Telegram.

Agregó que el ataque provocó además daños en una decena de viviendas privadas, una cafetería, una oficina de correos, una tienda y al menos siete coches particulares.

Las autoridades ucranianas ya no informan regularmente del número de misiles que Rusia lanza contra su territorio, en un momento en el que la falta de defensas aéreas está dificultando la intercepción de estos proyectiles.

La Fuerza Aérea ucraniana comunicó que la pasada noche las fuerzas rusas lanzaron 147 drones de ataque y de otros tipos, de los cuales 111 pudieron ser neutralizados, mientras que en 19 emplazamientos se registraron impactos y en tres puntos cayeron fragmentos de drones derribados.

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Dos civiles, un hombre y una mujer, murieron anoche en la región sureña de Zaporiyia a consecuencia del impacto de un dron ruso.

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