Agenda informativa multisoporte América para el martes 18 de agosto de 2026

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COLOMBIA

- En Salento y otros pueblos turísticos de la zona cafetera colombiana, el terremoto del 10 de agosto causó pocos daños, pero preocupa la pérdida de visitantes, clave para la economía local. (Foto) (Video)

- En Cali continúan las labores de búsqueda de cuerpos y la retirada de escombros luego del terremoto que sacudió el centro y suroreste de Colombia el pasado 10 de agosto y que dejó miles de viviendas afectadas. (Foto)

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el PIB de Colombia del segundo trimestre, después del crecimiento del 2,2 % registrado en el primer trimestre.

ESTADOS UNIDOS

- El presidente, Donald Trump, aseguró que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz. (foto) (video)

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- El secretario de Estado, Marco Rubio, se reúne con la canciller de Canadá, Anita Anand, en un momento marcado por la activación de nuevos aranceles por parte del Gobierno de Donald Trump sobre el país vecino y un creciente rechazo hacia Washington entre la sociedad canadiense. (foto)(vídeo)

- Meta presenta sus argumentos en el juicio en California por diseñar presuntamente redes sociales adictivas para menores, mientras enfrenta posibles multas multimillonarias. (Foto)

- Florida celebra las primarias para definir candidatos al Congreso y al sucesor del gobernador Ron DeSantis, en un proceso que medirá la hegemonía conservadora y definirá las elecciones legislativas de noviembre. (Foto) (Video)

- También se celebran elecciones en Alaska y Wyoming.

- Florida tiene previsto ejecutar este martes a William Silvia, de 61 años, condenado por matar a tiros a su esposa en 2006; esta sería la decimotercera ejecución del estado en 2026. (Foto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU analiza la situación en Libia, el trabajo de la misión de Naciones Unidas y el régimen de sanciones vigente.

- La Reserva Federal publica los índices de producción industrial en EE.UU. de julio.

- La astronauta Sophie Adenot se convirtió en la primera mujer francesa en emprender una caminata espacial de siete horas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar una antena de comunicación espacio-Tierra. (Foto) (Video)

- La cantante y compositora Angélique Kidjo recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (foto) (video)

HONDURAS

- Un juzgado reanuda la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández, en la que decidirá si lo envía a juicio por presunto fraude y lavado de activos. (Foto) (Video)

- Una delegación de la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s visita a Honduras por dos días, para evaluar la calificación soberana del país y se reunirse con el presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura.

TRINIDAD Y TOBAGO

- El mercado negro de cobre florece entre Trinidad y Tobago y Venezuela tras la prohibición de exportaciones impuesta por Puerto España para frenar el robo de infraestructura crítica. (Foto)

MÉXICO

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Foto) (Video)

- Expertos en clima, gestión de riesgos y políticas públicas analizan en un foro los escenarios que podría enfrentar México ante un posible regreso del fenómeno El Niño. (foto)

- El elenco de ‘La captura’ desfila en la alfombra roja de este largometraje, dirigido por el mexicano Chava Cartas, que relata la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. (Foto)

- Entrevista con Mariano Avila, fundador de Ruta Retache, una plataforma para la reintegración en México de personas retornadas de Estados Unidos. (foto)

CUBA

- Una empresa privada cubana busca producir macarrones con energía solar y ayuda del el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (foto) (video)

- Un promedio de dos o tres horas de electricidad tendrán los 9,4 millones de cubanos, en una jornada en la que la estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé que el mayor apagón deje a la vez sin suministro eléctrico al 71 % del país.

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VENEZUELA

- Adrián Troncoso perdió un pie en el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela tras quedar bajo los escombros de la casa de su cuñada, donde había acudido junto a su hijo. (Foto) (Video)

ECUADOR

- Inauguración del XII Foro Social Panamazónico, que reunirá a pueblos indígenas, organizaciones sociales, comunidades, jóvenes, mujeres, academia y movimientos de los nueve países amazónicos. (Foto) (Video)

PERÚ

- Las juntas de portavoces de las cámaras de senadores y diputados se reúnen para determinar a los integrantes de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República para el periodo 2026-2027.

- La Municipalidad de Lima despliega doce unidades para reforzar la atención sanitaria a los ciudadanos afectados por las intensas lluvias del pasado domingo en el distrito limeño de Villa El Salvador, en el sur de la capital peruana.

BRASIL

- El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibe al secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, mientras el Mercosur busca aproximarse a esa región.

URUGUAY

- Sexta Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. (foto) (video)

- Representantes de las Cámaras Empresariales se reúnen con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, para dialogar de distintos temas, entre ellos la situación que atraviesa el Puerto de Montevideo. (foto) (video)

ARGENTINA

- Cuadragésima Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA bajo el lema 'Justicia a través de la fortaleza y la unidad'.

- El Ministerio de Economía divulga el resultado fiscal de julio, después de que las cuentas públicas registraran en junio un déficit primario de unos 466 millones de dólares.

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de otros dos profesionales que integraron la junta médica que en 2021 elaboró un informe sobre el fallecimiento del legendario exfutbolista.

BOLIVIA

- El argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), fue arrestado en Bolivia dentro de una investigación por un ataque armado sufrido por su expareja, una activista política. (foto) (video)

DEPORTES

Brasil.- São Paulo recibe al Bolívar en el estadio Morumbí en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. (foto)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino River Plate y el colombiano Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Argentina.- El argentino Independiente Rivadavia recibe al brasileño Fluminense en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

México.- Segunda jornada del Preclasificatorio olímpico femenino de baloncesto en Guadalajara, con los partidos Sudán del Sur-Argentina y Nueva Zelanda-Brasil. (Foto)

Colombia.- El club colombiano Deportes Tolima recibe al ecuatoriano Independiente del Valle, en el partido de ida de esta llave de los octavos de final de la Copa Libertadores de la Conmebol. (Foto)

Ecuador.- Rueda de prensa de la cuadragésima segunda Vuelta Ciclística al Ecuador 2026.

Chile.- Universidad Católica recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio Claro Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. (foto)

Paraguay.- El paraguayo Recoleta recibe al argentino Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. (foto)

Uruguay.- Previa del encuentro entre Montevideo City Torque y Tigre por la vuelta de esta llave de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Montevideo.

Uruguay.- Daniel Carreño es presentado como nuevo director técnico de Nacional, club al que regresa luego de diecinueve años para comenzar su tercer período como director técnico. (Foto)

Guatemala.- El Xelajú MC de Guatemala recibe al Diriangén de Nicaragua en partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (Foto)

Guatemala.- Previa del partido entre el Deportivo Mixco de Guatemala y el UMECIT panameño por la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Honduras.- Previa del partido entre Marathón de Honduras y Alianza de El Salvador por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Nicaragua.- El equipo nicaragüense Real Estelí FC se enfrenta con el CS Herediano de Costa Rica en Nicaragua, como parte de la Copa Centroamericana de la Concacaf. (texto) (foto) EFE

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