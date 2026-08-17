Tuawa y Rototom ahorran al planeta 3,2 millones de botellas de plástico y más de seis millones de litros de agua

Guardar

El festival Rototom Sunsplash y Tuawa, empresa de Global Omnium, han conseguido ahorrar al planeta en cinco años un total de 3,2 millones de botellas de plástico que hubieran necesitado 13.500 árboles para absorber el CO2 generado por su fabricación, transporte y reciclado, gracias a soluciones de agua sostenible.

Ambas entidades han celebrado este lunes cinco años de alianza sostenible en un acto en el que se ha presentado 'La gota que da vida al bosque' y en el que han destacado que la alianza entre Tuawa, la empresa de Global Omnium especializada en soluciones de agua sostenible en el punto de consumo, y Rototom ha convertido al festival en "líder europeos en sostenibilidad aplicada a grandes eventos musicales".

PUBLICIDAD

En el acto han participado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués; el director general de Calidad y Medio Ambiente de la Generalitat, Jorge Blanco; el director general de Turismo, Israel Martínez; el vicepresidente segundo y Diputado de Turismo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez; el CEO de Global Omnium, Dionisio García; el CEO de Tuawa, Juan Monrabal, y el responsable del Área de Sostenibilidad del Rototom, Fiachra McDonagh, según ha informado la compañía valenciana en un comunicado.

En esta edición Rototom y Tuawa superarán los cerca de 3,2 millones de botellas de plástico evitadas desde el inicio de la colaboración en 2021. El impacto acumulado se estima en cerca de 297 toneladas de CO2 evitadas y más de seis millones de litros de agua ahorrados.

PUBLICIDAD

BOSQUE SIMBÓLICO

Así, en términos medioambientales equivaldría a la absorción anual de más de 13.500 árboles, que recrean "de forma simbólica" un bosque mediterráneo de alrededor de 27 hectáreas.

Dionisio García ha destacado el "honor" para Global Omnium, de estar presente en este festival "de la mejor forma posible, que es cuidando el medio ambiente". "Queremos dar la gracias al Rototom por confiar en nosotros", ha añadido.

De cada recarga de agua sostenible realizada en el festival a través de las fuentes de Tuawa, se ha contribuido, simbólicamente, a hacer crecer ese bosque mediterráneo. En esta edición se evitarán más de 750.000 botellas de plástico.

A la espera del cierre de este año, la colaboración entre Rototom y Tuawa ha permitido ya evitar la emisión de más de 227 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, así como ahorrar cerca de cinco millones de litros de agua asociados a la fabricación de envases plásticos.

PUBLICIDAD

Esta cifra mantiene al festival internacional "entre los eventos musicales europeos con mayor capacidad para reducir residuos y fomentar hábitos de consumo responsables entre artistas, trabajadores y asistentes". La alcaldesa de Benicàssim ha felicitado a las dos entidades "por hacer más verde la localidad gracias a este tipo de alianzas". "El Rototom es el festival más sostenible de Europa y eso nos llena de orgullo", ha subrayado.

Los dos directores generales han coincidido en señalar que este tipo de acciones "forman parte de la educación ambiental, pero no sólo con palabras, si no con hechos". "Hechos que luego serán exportados a sus países por todos los ciento de miles de asistentes que cada año se dan cita en el Rototom", consideran.

PUBLICIDAD

"El turismo, los festivales y la sostenibilidad son más que compatibles porque importamos y exportamos cultura y concienciación medioambiental", ha recalcado en nombre de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez.

PUNTOS DE AGUA SOSTENIBLE

En esta edición Tuawa ha instalado un total de 54 fuentes para dar servicio a las más de 25.000 personas que diariamente pasan por el recinto. El pasado año desfilaron por el recinto 218.000 espectadores y este, con siete días de duración, se calcula una asistencia similar. A lo largo de las cinco últimas ediciones han desfilado por el festival internacional más de un millón de personas.

PUBLICIDAD