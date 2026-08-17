Sorogoyen sitúa en Sarajevo el punto de partida de su carrera cinematográfica

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Zagreb, 17 ago (EFE).- El cineasta español Rodrigo Sorogoyen recordó este lunes en Sarajevo que fue precisamente en esta ciudad y su prestigioso festival de cine donde decidió fundar una productora, punto clave de su destacada carrera en el séptimo arte.

"Sarajevo es el lugar donde comenzó mi trayectoria cinematográfica", dijo el director y guionista, de 44 años, en una clase magistral que impartió en la 32ª edición del Festival de Cine de Sarajevo.

En 2009, con amigos, "justo después de terminar la escuela de cine, emprendimos un viaje por carretera a través de los Balcanes y, por pura casualidad, acabamos en el Festival de Cine de Sarajevo. Fue allí donde decidimos fundar nuestra propia productora", relató Sorogoyen, según lo cita el certamen en su web.

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En aquella época, había crisis económica y trabajar en películas era difícil.

Con la ayuda de amigos, familiares y algunos desconocidos, lograron recaudar fondos para, con un presupuesto de 16.000 euros, rodar la película 'Stockholm' (2013), su gran salto a la pantalla, pues el filme cautivó a la crítica y ganó el Premio Feroz.

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'El ser querido', su último largometraje, fue presentado la víspera en el festival de la capital bosnia, tras ser estrenado en Cannes este año y antes de proyectarse en los cines de España a partir del 26 de agosto.

El director de 'Que Dios nos perdone' (2016) y 'Madre' (2019) fue galardonado en los Goya 2019 por 'El reino' (2018), que obtuvo siete premios; y en 2023 logró tres premios Feroz y se hizo con nueve Goyas con 'As bestas'.

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El artista madrileño considera que su obra no sería posible sin sus amigos y colaboradores.

"No hay que glorificar el papel del director. El cine es, en realidad, un trabajo en equipo. Estoy muy orgulloso de trabajar con mis amigos, como la guionista Isabel Peña. Esa confianza es lo más importante del proceso", subrayó. EFE

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