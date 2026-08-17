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Sibiga agradece el apoyo español a Kiev con ocasión de la despedida del embajador

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Berlín, 17 ago (EFE).- El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga, agradeció este lunes el apoyo español a Kiev con ocasión de la despedida del embajador español, Ricardo López-Aranda Jagu, que ha completado su misión diplomática en Ucrania.

"En los últimos años, España se ha convertido en un socio y amigo todavía más estrecho de Ucrania y la cooperación entre nuestros Estados se ha vuelto mucho más activa y significativa", declaró Sibiga en un comunicado.

El ministro agradeció a López-Aranda Jagu su contribución personal a la buena marcha de estas relaciones, así como su "sincero y coherente apoyo a Ucrania" desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

En el encuentro, ambos hicieron alusión a la intensificación del diálogo bilateral en ámbitos como la defensa, la economía y el comercio, con especial hincapié en el desarrollo de una cooperación en el área de la producción conjunta de armamento.

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Los dos abordaron también las relaciones con América Latina y el Caribe y los esfuerzos conjuntos por contrarrestar allí la "desinformación rusa".

Sibiga también agradeció a España su apoyo al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) así como a los paquetes de sanciones europeos contra Rusia.

López-Arada Jagu presentó sus credenciales como embajador en Ucrania en agosto de 2022, pocos meses después del inicio de la guerra. EFE

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