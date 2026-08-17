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Ricardo Darín y Andrea Pietra regresan a Madrid en septiembre con la obra 'Escenas de la vida conyugal'

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Los actores argentinos Ricardo Darín y Andrea Pietra regresarán a Madrid el próximo 3 de septiembre para protagonizar una temporada limitada de la obra teatral 'Escenas de la vida conyugal' en el Nuevo Teatro Alcalá.

Así, la pieza, basada en la obra de Ingmar Bergman y dirigida por Norma Aleandro, aborda los conflictos, la rutina y las contradicciones de una pareja a lo largo del tiempo a través de las vivencias de sus personajes, Juan y Mariana.

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Además, la adaptación del texto para esta puesta en escena corresponde a Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

El montaje llega a Madrid tras su paso por otras ciudades como Barcelona, Vigo y A Coruña y suma más de 700 funciones, así como 700.000 espectadores en sus distintas giras por Iberoamérica.

Por otro lado, la producción corre a cargo de DG Entertainment en colaboración con Teatriming y las entradas para las funciones en el espacio de la calle Jorge Juan se encuentran ya disponibles a la venta.

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