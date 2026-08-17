Agencias
Agregar Infobae enGoogle

'MUDRAS. Bailando hilos invisibles', primera coproducción entre España e India, se estrenará en cines el 4 de septiembre

Imagen TOMAHDFWJFEH7NWFR2CHPCDLXE
Guardar

El largometraje documental 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles', dirigido por María Salgado, se estrenará en las salas de cine de España el próximo 4 de septiembre. Es la primera coproducción cinematográfica oficial entre España e India.

Así, la cinta se ha realizado bajo el marco del tratado bilateral de producción suscrito entre ambas naciones y coincide con la celebración del Año Dual España-India 2026.

La película, que ha tenido su estreno mundial en el Festival de Málaga, aborda la relación intercultural y familiar a través de la danza con la historia de la bailarina Mónica de la Fuente y su hija Nazaré.

Además, el relato documenta el viaje artístico de ambas para explorar las artes escénicas del sur de la India y elaborar una obra coreográfica conjunta, combinando material de archivo familiar, imágenes rodadas en Valladolid, Madrid, Barcelona e India.

Por otro lado, 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles' está producido por Anna Saura, Marino García y Bobby Bedi mediante las compañías españolas Atrece Creaciones, Piensan las Manos, Claraboya Films y Sideral, junto a la firma india ContentFlow Studios.

La dirección de fotografía de la cinta corre a cargo de Isabel Ruiz Ruiz, el diseño sonoro es obra de Francisco Ruiz Musulén y la banda sonora incluye música del compositor indio Dr. L. Subramaniam.

Mientras, el reparto y la labor coreográfica cuentan con la participación de figuras de la danza tradicional india como Alarmel Valli, así como de artistas vinculados a las instituciones Kerala Kalamandalam y Margi Kathakali.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La AN deja en libertad por razones médicas al condenado por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en El Salvador

La AN deja en libertad por razones médicas al condenado por los asesinatos de cinco jesuitas españoles en El Salvador

Temas del día de EFE Internacional del lunes, 17 de agosto (12:00 GMT)

Infobae

Alemania sopesa vender su participación en Commerzbank a UniCredit en caso de acuerdo entre ambas entidades

Alemania sopesa vender su participación en Commerzbank a UniCredit en caso de acuerdo entre ambas entidades

Recuperación de la Memoria Histórica exige al Gobierno desclasificar los documentos sobre el asesinato de García Lorca

Recuperación de la Memoria Histórica exige al Gobierno desclasificar los documentos sobre el asesinato de García Lorca

Bruselas destaca el trabajo "necesario" de España en las fronteras exteriores de la UE tras la crisis en Ceuta

Bruselas destaca el trabajo "necesario" de España en las fronteras exteriores de la UE tras la crisis en Ceuta