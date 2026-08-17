'MUDRAS. Bailando hilos invisibles', primera coproducción entre España e India, se estrenará en cines el 4 de septiembre

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El largometraje documental 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles', dirigido por María Salgado, se estrenará en las salas de cine de España el próximo 4 de septiembre. Es la primera coproducción cinematográfica oficial entre España e India.

Así, la cinta se ha realizado bajo el marco del tratado bilateral de producción suscrito entre ambas naciones y coincide con la celebración del Año Dual España-India 2026.

La película, que ha tenido su estreno mundial en el Festival de Málaga, aborda la relación intercultural y familiar a través de la danza con la historia de la bailarina Mónica de la Fuente y su hija Nazaré.

Además, el relato documenta el viaje artístico de ambas para explorar las artes escénicas del sur de la India y elaborar una obra coreográfica conjunta, combinando material de archivo familiar, imágenes rodadas en Valladolid, Madrid, Barcelona e India.

Por otro lado, 'MUDRAS. Bailando hilos invisibles' está producido por Anna Saura, Marino García y Bobby Bedi mediante las compañías españolas Atrece Creaciones, Piensan las Manos, Claraboya Films y Sideral, junto a la firma india ContentFlow Studios.

La dirección de fotografía de la cinta corre a cargo de Isabel Ruiz Ruiz, el diseño sonoro es obra de Francisco Ruiz Musulén y la banda sonora incluye música del compositor indio Dr. L. Subramaniam.

Mientras, el reparto y la labor coreográfica cuentan con la participación de figuras de la danza tradicional india como Alarmel Valli, así como de artistas vinculados a las instituciones Kerala Kalamandalam y Margi Kathakali.